Emiliano Aguilar ha dejado más que claro que no está de acuerdo con lo que ha hecho su familia en el último año: tal parece que el hijo mayor de Pepe Aguilar no apoya a su papá, a su hermana Ángela ni a su cuñado, Christian Nodal; en una reciente entrevista, Emiliano nuevamente se lanzó en contra de la dinastía Aguilar y dijo que “si eres mala onda, la gente se da cuenta”.

Las declaraciones de Emiliano Aguilar llegan en un momento crucial para la familia Aguilar, en el que miles de personas han dejado de seguirlos y apoyarlos; un ejemplo de esto sería la petición que se lanzó para que se cancele su concierto del próximo 15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Otra muestra de la mala racha que atraviesan sería la cancelación varios conciertos de la gira en solitario de Ángela Aguilar, la cual arrancaría el próximo 24 de octubre en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En la entrevista que dio para Ventaneando, Emiliano Aguilar volvió a hablar sobre lo que está pasando en este momento en su vida; sin decir nombres, aseguró que poco importa tu talento si actúas de mala manera y dañas a los demás.

“No importa qué, o sea, qué talento tengas. Si, si eres una mala persona, eres una mala persona, nadie se quiere juntar contigo y nadie quiere hablar contigo. Puedes, puedes cantar, puedes ser el cantante más chido que hay en este universo. Puedes ser acá... tener la voz de Dios, acá machín. Pero si eres mamón, eres mamón. Si eres mala onda, eres mala onda, así nomás. Y la gente se da cuenta”, dijo.

Aunque no mencionó nombres, los usuarios de redes sociales rápidamente relacionaron su comentario con Christian Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, quienes en los últimos días han estado en medio de la polémica por la pelea que han sostenido con Emiliano, quien dijo que salió a responderles únicamente porque se metieron con su mamá, Carmen Treviño.

Anteriormente, Emiliano Aguilar descartó reconciliarse con su papá y hermanos, así lo reveló para Televisa Espectáculos: “Tengo su carácter, sí tengo su esencia, de mi abuelo y todo, pero no somos lo mismo, yo y mi papá. No somos ni seremos los mismos yo y mis hermanos, para nada. Somos 180 (grados), completamente la vuelta, no somos iguales”, expresó.