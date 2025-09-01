Emiliano Aguilar no deja la polémica con su familia a pesar de las disculpas emitidas por la cuenta de Instagram del perro El Gordo, propiedad de su padre, por burlarse de él y de sus declaraciones recientemente hechas sobre su madre y el exnovio de Ángela.

Ahora, el hijo mayor de Pepe Aguilar se ha ido en contra de su cuñado Christian Nodal con una publicación hecha en sus stories de Instagram. ¿Qué dijo? Aquí te contamos los detalles.

Emiliano compartió un meme con su rostro sobrepuesto en edición en el cuerpo del actor Herve Villechaize de La Isla de la Fantasía, una persona conocida dentro de la industria del cine por su baja estatura; sin decir nada, sólo puso emojis de risas bajo la foto.

Hace poco, después de que la polémica explotara dentro de la familia Aguilar contra Emiliano, éste compartió en redes sociales la captura de un supuesto chat con Christian en el que defendía a su familia política y le pedía mantenerse callado.

“Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todo hablan jajaja”, le dijo Nodal y agregó que la madre de su hija había recurrido a Ángela para pedirle dinero.

En la publicación donde Emiliano exhibió el mensaje de Nodal escribió: “Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro (...)”.

Emiliano Aguilar no deja la polémica y ahora se burla de Christian Nodal: “Me la pelas”. Foto: Instagram /TikTok

Y agregó: “Me la pelas, Nodalito y aparentemente le debes un chino de feria a la gente. Sin la gente no somos nada, deberías recordar eso de vez en cuando”.

Luego de este intercambio de insultos, Nodal se ha mantenido en silencio y no ha respondido nada a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal?

Lo anterior se debe a los comentarios hechos por el mayor de los hermanos Aguilar en sus redes sociales sobre la relación que sostuvo en el pasado Ángela y el jugador de la NFL Josh Ball. En un video, Emiliano insinuó que Josh golpeada a Ángela durante su relación, misma que ocurrió antes de que se casara con Nodal en mayo de 2024.

Como respuesta, los Aguilar intentaron ridiculizar a Emiliano al compararlo con la mascota de la familia, un perro pug negro llamado El Gordo, pero su publicación no cayó en la gracia de los internautas e intentaron “cancelarlo” por promover el odio y las burlas siendo que en meses anteriores se pronunciaron en contra del bullying que Ángela estaba viviendo por su relación con el cantante de Botella tras botella.

En torno a esto, Emiliano compartió una foto editada de su familia con el rostro del pug sobrepuesto en cada integrante y escribió: “Qué bonita familia de perros (...) Neta creen que me voy a quedar callado. aquí los huevos están bien puestos”.