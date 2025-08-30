Si hay alguien a quien no le cae bien Pedro Pascal es a Tom Cruise, así lo reveló una persona cercana al actor, quien además contó las razones por las que el protagonista de “Top Gun” no soporta al famoso de origen chileno. “Lo desprecia, cree que es un novato”, relató la fuente.

Pedro Pascal, de 50 años, es uno de los actores de Hollywood más queridos del momento y, también, de los más famosos; el artista, nacido en Santiago de Chile, cuenta con millones de seguidores que lo admiran por su trabajo en proyectos como “The Last of Us”, “The Mandalorian” y, más recientemente, “Los 4 Fantásticos”.

La “fiebre” por Pedro Pascal ha ido en aumento también debido a su personalidad cálida y amable, cualidades que han hecho que mucha gente lo quiera. Sin embargo, dentro de la industria del entretenimiento, no hay ese mismo amor hacia él, al menos así es de parte de Tom Cruise quien ha mostrado su “desprecio” hacia el trabajo de Pascal.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que la estrella de “Misión Imposible” está molesta por el ascenso de Pedro, además de que lo ve como un rival dentro de Hollywood. El actor, de 63 años, se siente cada vez más frustrado por la atención que se le da al artista chileno.

“Tom puede tener más de 60 años, pero no tiene intención de dar un paso al costado. Su ímpetu sigue siendo tan fuerte como siempre. Se ha ablandado con el tiempo e incluso ha arreglado las cosas con Brad Pitt, pero Pedro es el competidor que realmente lo molesta ahora”, mencionó.

Agregó: “Él cree que las verdaderas estrellas de cine deberían quedarse en el cine en lugar de ir y venir entre el cine y la televisión. Pedro se ha forjado su reputación haciendo precisamente eso, y Tom no lo respeta”.

De acuerdo con el informante, el objetivo de Tom Cruise es llenar los cines y se lo toma con total seriedad. “Reconciliarse con Brad fue más una cuestión de negocios que de sentimientos genuinos; básicamente, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Con Pedro, es diferente. Es solo un poco más joven, pero Hollywood lo presenta como la cara nueva de la industria, y eso irrita mucho a Tom. Además, Tom se ve a sí mismo y a Brad como íconos de Hollywood y a Pedro como un novato".

Mientras tanto, Pedro Pascal parece no ser consciente de que Tom Cruise no lo soporta y que piense que es un novato. Otra fuente afirmó que “Pedro ignora por completo que Tom está contando todo. No es de los que se obsesionan con la aprobación. Tom, en cambio, vigila todo lo que hace; lo ve como una amenaza”.