El nombre de Meghan Markle está en boca de todos luego de que comenzarán a circular rumores que aseguran que la famosa exintegrante de la familia real tuvo una hija antes de casarse con el príncipe Harry. La historia de la maternidad oculta de la duquesa de Sussex ha despertado curiosidad y toda clase de señalamientos, ya que afirman que la exactriz de “Suits” habría tenido a la bebé con una de sus exparejas; entérate de todo lo que se sabe de esta controversia.

Varios años después de la llegada de Meghan Markle a la realeza británica, continúan revelándose detalles de lo que fue su vida dentro de la monarquía y de cómo era fuera de ella. Uno de los datos que más ha llamado la atención en los últimos días es sobre la supuesta “hija secreta” que tuvo y que aún mantiene en el anonimato.

El rumor de una maternidad oculta llega en el momento en el que se especula está atravesando una severa crisis en su matrimonio con el príncipe Harry, sobre todo cuando él está buscando una reconciliación con su padre, el rey Carlos III, con su hermano, el príncipe William y con su cuñada, Kate Middleton.

El medio estadounidense RadarOnline reportó que crecieron los rumores que señalan que Meghan ha pasado años criando en secreto a una hija y que esto habría puesto en problemas su actual relación con el hijo menor de la princesa Diana y el rey Carlos III.

Según los fans de la realeza británica, Markle habría tenido a su “hija secreta” con el abogado Joseph Goldberg-Giuliano durante su relación; además, aseguran que su hija sería Noelle Rasmussen (sobrina de la duquesa de Sussex).

Noelle ha defendido a la exactriz de “Suits” en el pasado, ya que en 2018 dijo: “Siempre la he admirado mucho, como una hermana mayor que nunca tuve. Me llevaba de compras a comprar libros y ropa para niños”.

Sin embargo, dicha historia de la maternidad oculta de Meghan no es real para muchos ya que Noelle Rasmussen tiene alrededor de 30 años, mientras que la duquesa acaba de cumplir 44 años. No obstante, este tipo de detalles generan curiosidad y aumentan el misterio de cómo era la vida de Meghan Markle antes de unirse a la realeza.

Recordemos que antes de casarse con el duque de Sussex, Meghan Markle contrajo nupcias con Trevor Engelson, productor estadounidense; dicha pareja duró dos años para después divorciarse en 2013, tres años antes de conocer al príncipe Harry. Actualmente, Meghan Markle es madre de dos niños: Archie, de 6 años, y Lilibet Diana, de 4.