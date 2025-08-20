A pesar de todos los intentos de reconciliación que ha habido entre el príncipe Harry y su familia, en especial con su hermano William, el acercamiento parece que no ocurrirá próximamente debido a Meghan Markle.

Y es que, de acuerdo con declaraciones de una experta y autora real para Fox News, la familia real continuará rota y distanciada porque persiste una “falta de confianza” hacia la duquesa de Sussex que ha impedido que Harry pueda ser perdonado y se le permita regresar a la monarquía.

Hilary Fordwich señaló en una exclusiva entrevista con el medio estadounidense que la familia real está preocupada por lo que pueda decir o hacer Meghan en contra de la institución si es que se les permite regresar.

“Sus preocupaciones son fundadas. Cualquier conversación familiar privada podría hacerse pública o utilizarse para proyectos comerciales”, señaló la experta. Agregó que la esposa de Harry “no tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución”.

La experta asegura que los príncipes no pueden reconciliarse porque Harry considera que William insultó a Meghan mientras vivían en Londres y “ese tipo de animosidad es realmente dura”.

Otra experta real y biógrafa, llamada Ingrid Seward, está de acuerdo con que Meghan Markle es la principal razón de que la familia no acepte una reconciliación con Harry, ya que se cree que la duquesa, mientras vivió como parte de la monarquía, provocó “emociones difíciles” entre el rey Carlos y sus herederos.

Asimismo, asegura que el regreso de Markle como miembro activo perjudicaría la imagen de la familia real ante sus súbditos en el reino, ya que es despreciada por lo que ha dicho en contra de ciertos miembros y por sus acusaciones de racismo, además por menospreciar a cada integrante.

“Gran parte de los monárquicos de este país la detestan profundamente. La consideran muy perjudicial para la familia real”, afirma Seward en su libro Mi madre y yo: La historia interna del rey y nuestra difunta reina.

Las declaraciones de ambas expertas son hechas en torno a la fragmentación de la relación de la familia real y el príncipe Harry.

Hace poco más de un mes se informó que los asesores del rey y de su hijo se habían reunido para trazar un plan de paz y hacer realidad una reunión a casi cinco años de que los Sussex renunciaron a sus papeles activos dentro de la institución.

“Hay un largo camino por delante, pero ahora está abierto un canal de comunicación por primera vez en años”, reveló una fuente al medio de comunicación en ese entonces.

La reunión fue sólo “el primer paso hacia la reconciliación entre Harry y su padre (...) es un paso en la dirección correcta”, apuntó el Mail on Sunday sobre la reunión.

“Todos quieren seguir adelante. Por fin llegó el momento adecuado para que ambas partes dialogaran”, añadió la fuente.

A pesar de estos esfuerzos, se reportó en su momento que el príncipe William se rehúsa a recibir de nuevo a su hermano y a su cuñada ya que los "odia" por el daño que le han hecho al reino.