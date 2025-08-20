Christina Aguilera volvió a encender las redes sociales con una publicación que dejó a sus seguidores sin aliento. La cantante compartió una imagen en Instagram donde luce un bikini rojo de estilo vintage, evocando el glamour de décadas pasadas con un toque moderno y atrevido.

El bikini, de corte halter y tiro alto, resalta sus curvas mientras su melena rubia cae libremente sobre sus hombros, complementando el look con unas gafas oscuras que le dan un aire de diva clásica.

Sobre el bikini usó jeans y llevó varios accesorios como una gorra, lentes de sol y un potente labial rojo. Posó en un carrito de helados y fue capturada por la cámara mientras comía una paleta.

Christina Aguilera, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta. A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Para recibir el 2025, Christina Aguilera dijo que haría las cosas un poco diferente, pues daría menos importancia a los comentarios de los demás. “Nadie puede dictar quién eres. Nadie merece explicaciones. Soy lo suficientemente madura como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa lo que hagas. Y/o lo que dejes de hacer”.

También señaló que la aceptación implica aceptarse a uno mismo primero y el difícil camino que a veces supone llegar ahí.