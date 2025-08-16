Kate Middleton es una de las integrantes más queridas de la familia real británica; hay quienes aseguran que ella es la figura más importante y la que mantiene la buena imagen de la monarquía. Sin embargo, no todos la quieren, tal es el caso del príncipe Andrés, quien, aseguran, insulta a la esposa de William cada que tiene la oportunidad, así lo revelaron fuentes del Palacio de Buckingham.

A lo largo de su historia, la familia real ha enfrentado varios escándalos por los que ha sido duramente criticada; uno de los más polémicos es el protagonizado por el príncipe Andrés, quien fue vinculado con Jeffrey Epstein (acusado de trata de personas y abuso sexual de menores).

Virginia Giuffre acusó al hijo de la reina Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años; aunque el príncipe Andrés lo negó, nadie creyó en su palabra y, para evitar problemas, la realeza británica le retiró todos sus títulos militares y patrocinios reales.

Desde entonces, Andrés tiene un bajo perfil por órdenes de Isabel II y ahora, por indicaciones del rey Carlos III. Es por estas razones que se dice que el príncipe Andrés tiene un gran enojo y resentimiento en contra de Kate Middleton, ya que él esperaba ser querido y adorado por el pueblo de Reino Unido, pero dicho amor ha sido ganado por la esposa del príncipe William.

De acuerdo con el biógrafo real Andrew Lownie, que acaba de publicar un libro sobre el duque de York, éste lanza insultos y comentarios desagradables en contra de Kate Middleton; dichas malas palabras las dice a puertas cerradas, es decir, en el interior del Palacio de Buckingham.

“No entiendo cómo alguien podría hacer comentarios desagradables sobre Kate cuando ella ha sido la salvación de la familia. Me sorprendió, pero la gente se pone celosa”, afirmó Lownie. Los insultos estarían relacionados directamente con Kate, algunos fanáticos mencionan que podrían ser sobre su enfermedad, pero esto no se ha confirmado.

Otra fuente le dijo al medio RadarOnline que Andrés “siempre pensó que sería el chico de oro de la familia real, ya que, a pesar de sus defectos, era el hijo favorito de la reina Isabel. Pero ha visto a Kate ascender a esa posición gracias a su gracia, serenidad y ausencia de escándalos, y está furioso porque ella lo ha avergonzado aún más”.

Lownie también comentó que, entre el duque de York, de 65 años, y su sobrino, el príncipe William, de 43 años, hay mucha tensión. El experto menciona que cuando el príncipe de Gales ascienda al trono lo primero que hará será expulsar a Andrés y a su exesposa Sarah Ferguson de su residencia .

“William también detesta a Sarah, la exesposa de Andrés, y no puede esperar el día en que su padre los eche a ambos”, contó el informante.