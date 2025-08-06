¿Kate Middleton está bien? La princesa de Gales despertó temores y preocupación luego de que se revelará que actualmente su peso es de 40 kilos; este dato encendió las alertas y preocupó a los seguidores de la familia real, quienes creen que el Palacio de Buckingham estaría ocultando el verdadero estado de salud de la esposa del príncipe William. "Esta demacrada y no tiene apetito" reveló una fuente.

Los fanáticos de la realeza y los expertos en la monarquía británica están preocupados por Kate Middleton, de 43 años: en las últimas apariciones públicas de la princesa de Gales se le ha visto diferente, hay algunos que incluso señalan que luce demacrada y extremadamente delgada.

La vida de la futura reina de Reino Unido dio un giro cuando en 2024 reveló que fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que dijo se encontraba en remisión en enero de 2025; la remisión es la disminución o desaparición de los signos y síntomas de dicha enfermedad, por lo que se dio a entender que Kate ya estaba fuera de peligro.

Sin embargo, algunos expertos y seguidores de la familia real temen que Kate Middleton siga enferma o esté teniendo dificultades para recuperarse. Una fuente cercana a la princesa de Gales confirmó a RadarOnline que la esposa de William enfrenta problemas de salud.

“Kate está extremadamente delgada y a la gente le preocupa que sea señal de que está teniendo dificultades para recuperarse del tratamiento contra el cáncer o, peor aún, de que ha sufrido una recaída”, señaló el informante.

También dijo que Kate Middleton actualmente pesa 40 kilos y que esto también sería porque no tiene apetito. “Se dice que lo está pasando mal y que no tiene apetito, por lo que está perdiendo peso. Está demacrada y tiene poco o ningún tono muscular. Kate siempre tuvo una figura atlética, pero ahora está lejos de serlo”, contó.

Kate Middleton. Foto EFE/EPA/Tolga Akmen

Sin embargo, la princesa de Gales mantiene la esperanza de recuperarse al cien por ciento y por eso, tiene paciencia en dicho proceso: “Ella ha pasado por mucho y quiere estar ahí para la familia real y hacer su parte, pero claramente no se encuentra bien (…) Ha pasado por un camino muy difícil. La quimioterapia no es pan comido. Le ha dejado huella”, mencionó la fuente.

El doctor Gabe Mirkin, experto en salud y nutrición, dijo a RadarOnline que la apariencia demacrada de Middleton podría significar que ha respondido mal al tratamiento contra el cáncer. “Kate tiene un peso muy bajo, aproximadamente 40 kilos, 19 meses después de una cirugía abdominal, cáncer y quimioterapia. Esta pérdida de peso tan grave puede deberse a la propia quimioterapia, a no comer lo suficiente porque no se siente bien o al fracaso del tratamiento contra el cáncer”.

Añadió: “La pérdida grave de grasa, músculo y hueso puede interferir con la capacidad de su propio sistema inmunológico para curar el cáncer”.