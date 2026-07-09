Jude Bellingham no sólo es la estrella del momento por su desempeño con la selección de Inglaterra, sino que también, los reflectores se han centrado en su vida sentimental luego de que fuera relacionado con una popular influencer que ha despertado la curiosidad de millones de aficionados. ¿Quién es la novia del famoso jugador del Real Madrid? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¡Conócela!

Tras su pase a cuartos de final, los fanáticos no dejan de buscar todos los detalles de los jugadores de la selección inglesa, incluyendo sus vidas amorosas. Tal es el caso de Bellingham, quien no sólo ha llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo, sino que se robó el corazón de la afición mexicana al pedirle a Gilberto Mora intercambiar playeras tras la derrota del Tricolor.

Bellingham es un jugador que destaca por su inteligencia táctica, gran capacidad física y su mentalidad competitiva, pero si algo también llama la atención de él es su vida privada, la cual ha cuidado al grado de que son pocas las veces que se le ha visto con su novia Ashlyn Castro.

¿Quién es la novia de Jude Bellingham?

La mujer que ha sido vinculada sentimentalmente con Jude Bellingham es Ashlyn Castro, de 28 años, una influencer y creadora de contenido estadounidense que cuenta con una importante presencia en redes sociales.

Ashlyn Castro ha ganado popularidad gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y viajes, además de colaborar con diversas marcas. En Instagram suma más de 700 mil seguidores y suele compartir fotos de vida diaria.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, ambos han sido vistos juntos en distintas ocasiones, incluyendo en el actual Mundial 2026.

¿Cómo comenzó el romance entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro?

De acuerdo con medios británicos y estadounidenses, se conocieron en 2024 gracias a amigos en común vinculados al mundo del deporte y el entretenimiento. Posteriormente, comenzaron a conocerse poco a poco, manteniendo un perfil muy bajo y evitando la exposición pública.

¿Qué edad tiene Jude Bellingham?

Jude Bellingham nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 23 años.