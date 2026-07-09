El enfrentamiento entre Inglaterra y Noruega para el pase a la Semifinal del Mundial 2026 puso bajo los reflectores a una de las amistades más queridas del fútbol internacional: la de Erling Haaland y Jude Bellingham. Aunque hoy brillan con selecciones y clubes distintos, su relación comenzó mucho antes de convertirse en dos de las máximas estrellas del actual campeonato. ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo son amigos? Entérate de todos los detalles.

El Mundial 2026 pronto llegará a su fin y en estos últimos días se conocerá a las dos selecciones que pelearán por la Copa de la FIFA en la final, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, a la 13:00 horas, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Sin duda alguna, este mundial dejará para el recuerdo varios momentos que quedarán guardados en la memoria de los aficionados, como por ejemplo, la gran participación de Cabo Verde y Vozinha o el ambiente que pusieron los mexicanos en todos los partidos que se disputaron en el país.

Pero también, serán recordadas las amistades que quedaron al descubierto en este campeonato, tal es el caso de la de Haaland y Bellingham, quienes tendrán que pasar de amigos a rivales, pues sus selecciones se enfrentarán el próximo sábado en cuartos de final.

¿Cómo se conocieron Erling Haaland y Jude Bellingham?

La historia comenzó en el Borussia Dortmund: Erling Haaland llegó al conjunto alemán en enero de 2020 procedente del RB Salzburg, mientras que Jude Bellingham fue fichado meses después, en el verano de ese mismo año, tras destacar con el Birmingham City.

Aunque Bellingham apenas tenía 17 años cuando llegó a Alemania, Haaland fue uno de los futbolistas que más lo ayudó durante su adaptación al equipo. Desde los primeros entrenamientos nació una gran conexión tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La velocidad de Haaland para atacar los espacios y la visión de juego de Bellingham hicieron que ambos formaran una de las duplas jóvenes más prometedoras del fútbol europeo.

¿Por qué se hicieron tan amigos?

Además de compartir vestidor, ambos coincidían en varios aspectos de su personalidad. Los dos eran considerados jóvenes promesas del fútbol europeo y tenían una enorme ambición por mejorar. Las imágenes de ambos celebrando goles y bromeando en los entrenamientos rápidamente conquistaron a la afición del Borussia Dortmund.

Su entendimiento dentro de la cancha fue una de las razones por las que tantos aficionados comenzaron a seguir su amistad.

Aunque actualmente desarrollan sus carreras en clubes distintos y representan a selecciones diferentes, ambos han mantenido una relación de respeto y admiración.

En diversas entrevistas han hablado positivamente el uno del otro y, cada vez que coinciden, suelen protagonizar imágenes que rápidamente se vuelven virales.

Como el beso que Bellingham le dio a Haaland en septiembre de 2021 tras la destacada actuación que tuvo el inglés en un partido de la Liga de Campeones; Jude irrumpió en la entrevista de Erling y le dio un beso en la mejilla, a lo que el noruego respondió con una sonrisa. "Es increíble (...) tiene 18 años y es tres años menor que yo. Es una locura. ¿Qué puedo decir? Es increíble”, mencionó Haaland.

En otra entrevista, el noruego dijo que Bellingham era "una persona realmente buena" y un "talento fenomenal". Agregó: "Creo que tenemos el mismo sentido del humor, así que nos llevamos muy bien y tenemos una muy buena conexión dentro de la cancha".

Por su parte, Bellingham ha mostrado el respeto y la admiración que siente por su amigo, por lo que se dijo preparado y emocionado para enfrentarlo el siguiente sábado. “Yo ya quiero jugar contra Noruega. Noruega es un equipo muy grande, tiene jugadores con mucho talento y mucha clase como Haaland, por lo que será un partido muy complicado para nosotros”, declaró.