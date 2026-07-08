Un breve momento entre Harry Kane y Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales tras el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. Un video que muestra el encuentro entre ambos personajes desató comentarios entre los aficionados, quienes comenzaron a preguntarse si el capitán inglés realmente ignoró al campeón mexicano cuando éste intentó saludarlo. ¡Checa lo que pasó!

Luego de la derrota de la Selección Mexicana frente a los ingleses, la afición compartió su sentir a través de redes sociales, dejando en claro que aunque el Tricolor cayó en octavos de final, estaban muy orgullosos por el papel que desempeñaron durante la justa mundialista, además de que destacaron el buen juego que tuvieron los dirigidos por Javier Aguirre contra de la selección de Inglaterra.

Uno de los detalles que más llamó la atención y generó polémica durante el México vs Inglaterra fue la asistencia del Canelo, quien incluso fue el encargado de presentar a Maná en el show de medio tiempo. No obstante, en redes sociales se viralizó un video en el que se ve al boxeador mexicano dar un manotazo para llamar la atención de Harry Kane y así conseguir que lo saludara.

El video muestra el momento en que Canelo Álvarez espera la salida de la selección de Inglaterra de los vestidores. Hasta el frente del equipo va Kane, junto con Bellingham; a pesar de que el pugilista le extiende la mano, Harry no lo saluda, por lo que el Canelo lo toca insistentemente para que voltee.

Es en este momento que Kane responde al saludo y sigue su camino junto con sus demás compañeros de la selección inglesa. Este gesto del Canelo Álvarez no fue bien tomado por los aficionados mexicanos, pues dijeron que el jalisciense habría sido grosero y muy tosco.

Entre los comentarios más compartidos aparecieron mensajes como: "Sí lo ignoró", "Y el Harry de ‘y este quién es’”, “Canelo ya bien tomado”, “Canelo, por él perdimos”, “Nos traicionó”, “Por ese saludito Canelo saló a México”, “Kane ni siquiera peló al Canelo”, “En Inglaterra nadie conoce al Canelo”, “Nadie lo peló” y “Ni saben quién es”.

¿Quién es Harry Kane?

Harry Kane es el capitán de la Selección de Inglaterra y uno de los delanteros más destacados del fútbol mundial. Reconocido por su capacidad goleadora y liderazgo, llegó al Mundial 2026 como una de las principales figuras del conjunto inglés.