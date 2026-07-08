Eduardo Feinmann, conocido periodista en Argentina, generó polémica luego de arremeter en contra de México y asegurar que los mexicanos sueñan ser como los argentinos. ¿Qué dijo y por qué? A continuación te contamos todos los detalles que están dando de qué hablar en ambos países.

Después de que la Selección Mexicana perdiera ante Inglaterra en los octavos de final, jugados en el Estadio Azteca de la CDMX, los argentinos expresaron si tapujos su aversión por México y su afición, además de su alegría por su derrota, entre ellos Feinmann.

Según dijo el periodista en su programa de noticias, detesta a los mexicanos y afirma que existe una envidia hacia los argentinos en varios aspectos entre ellos en el ámbito deportivo y se burló de los modismos lingüísticos mexicanos como el popular “ahorita”.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto, son detestables esos tipos. La envidia que le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da el piné, menos en el futbol, son de madera”, arremetió.

Sus declaraciones en la transmisión fueron hechas en torno a una conversación que sostenía con otro compañero de programa sobre el Mundial 2026 y las preferencias que ambos tienen en cuanto a los equipos y sus posiciones en la justa deportiva.

“¿Ranchaste entonces por Noruega, por Inglaterra o México?”, le preguntaron para después lanzar su diatriba contra los mexicanos, en especial por su derrota ante Inglaterra el domingo pasado.

UHHH FEINMANN SE LA PUDRIÓ TODA A MÉXICO 🇲🇽



"DETESTO A LOS MEXICANOS CON MI ALMA. El -ahorita- ese SE LO PUEDEN METER EN EL ORTO, son detestables. LA ENVIDIA que le tienen a Argentina, quieren SER COMO NOSOTROS Y NO LES DA EL PINÉ, menos en el fútbol, SON DE MADERA" 🔥 @edufeiok pic.twitter.com/fu0SzFuVpz — Empalados (@empaladosok) July 6, 2026

Después de que sus comentarios se hicieran virales en redes sociales, el conductor se volvió tendencia en internet y generó todo tipo de comentarios, desde algunos que le daban la razón, hasta otros que lo tachaban de “xenófobo” y “racista”.

“No pues estamos pero si bien preocupados por su opinión”, “‘Ahorita’ no andamos haciendo caso a los argentos corruptos”, “La diferencia entre Argentina y México es que la identidad de México no depende del fútbol. Para nosotros, perder este partido es un día triste, pero para ustedes, perder los siguientes partidos significará quedarse sin la única alegría que tendrían en los próximos cuatro años”, “Tu opinión nos vale m*adre. Los argentinos son el equipo más corrupto del Mundial, por eso nadie los quiere. Así que vete a ma*mar a otro lado”, “En México no se sabe, ni le importa a la gente lo que Argentina sea, haga o deje de hacer. Simplemente no existen en el imaginario colectivo. Y ni siquiera es mal rollo. Simplemente es así”, “Nunca he sabido de un mexicano que quiera ser argentino. No son referentes para nada. Los que vienen acá son muy diferentes a los que se quedaron a padecer hambre y miseria”, “Los argentinos son racistas, a nadie le importa los racistas porque son la mi*erda de la sociedad”, dijeron los internautas.

Eduardo Feinmann afirmó que el narco amenazó a la selección ecuatoriana

Esta no es la primera vez que Eduardo Feinmann causa polémica en torno a México y su participación en el Mundial 2026. Hace unos días, tras la eliminación de Ecuador, el periodista difundió información que vinculaba los triunfos del Tricolor con las influencias del narco.

En su momento el presentador de noticias afirmó que los jugadores de Ecuador recibieron amenazas directas del crimen organizado para perder el partido contra México en los 16avos de final.

“Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”, afirmó después de “revelar” que al menos cinco jugadores ecuatorianos fueron amenazados para darle la ventaja a la Selección Mexicana.

“Es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familias en Ecuador y en México”, afirmó.

Claudia Sheinbaum le responde al periodista

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema del periodista y sus comentarios xenófobos, apuntando que “es indignante” su discurso y que su postura es compatible con la “derecha mexicana que no quiere al pueblo de México”.

“Es indignante (...) Es aliado de la derecha mexicana. La derecha mexicana no quiere al pueblo de México”, señaló.

En torno a esto, Sheinbaum también abordó las presuntas amenazas hacia el equipo ecuatoriano y la vinculación que tiene Feinmann con el empresario Ricardo Salinas Pliego, que se involucró en el tema y hasta circula una fotografía junto al periodista con tintes amistosos.