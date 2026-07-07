El DT brasileño Ricardo ‘Tuca Ferretti’ explotó en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) luego de la derrota que sufrió la Selección Mexicana en el partido de octavos de final contra Inglaterra, según afirmó, el futbol mexicano “está en la mediocridad”. ¿Qué más dijo? A continuación te contamos.

En una participación que tuvo en el programa deportivo de ESPN, Futbol Picante, el Tuca Ferretti arremetió contra la FMF al decir que no se preocupan por los jugadores mexicanos, por los niños que sueñan ser futbolistas, ni por el nivel de juego que tienen, afirmando que el futbol mexicano tiene graves problemas: exceso de extranjeros y altos cargos en la FMF haciendo negocios de forma individual.

“La mediocridad que estamos viviendo en este futbol mexicano, sin ascenso, con exceso de extranjeros. Lo único en lo que no piensan es en el futbolista mexicano, en la generación de jugadores mexicanos, los niños mexicanos que quieren jugar futbol”, apuntó el exdirector técnico del Cruz Azul.

Ferretti señaló que la federación está más enfocada en hacer negocio con el futbol mexicano, pero eso no significa que esté apoyando al talento nacional y dándole las herramientas que requieren para brillar ante el mundo.

“El futbol mexicano está en una decadencia. Está de veras en el peor momento de los 48 años que yo vivo en este país”, agregó.

Que tremendo mensaje les manda el Tuca Ferretti a los altos funcionarios del futbol mexicano, mis respetos al Tuca siendo brasileño piensa más el por los jugadores jovencitos que la misma federación mexicana de futbol. pic.twitter.com/SZar18IRTi — El Franky  (@ElFranky_) July 6, 2026

Tuca Ferretti explota en contra de Javier Aguirre

Además de criticar la industria del futbol en México, el brasileño debatió sobre las decisiones que tomó Javier Aguirre en el partido de la Selección contra Inglaterra el domingo pasado, mismo que perdió y por el que quedó fuera del Mundial 2026 antes de avanzar a los cuartos de final.

El técnico brasileño dijo no haber entendido los movimientos que hizo Aguirre durante el partido México vs Inglaterra: lo culpó por el tercer gol inglés que dejó fuera a México de la justa, además lo criticó por no haber aprovechado la salida de Jarell Quansah con la que el cuadro inglés se quedó con 10 elementos.

“Al meter los tres delanteros, los tres buscan la misma jugada, se perdió la oportunidad en la banda y en el área chica y área grande, que es lo que buscaba Sánchez antes para poder tener centros más de fondo”, señaló.

“Los centros ya no no eran centros, eran ollazos, nadie penetró para buscar una profundidad como se buscaba en el primer tiempo (...) Después de recibir los dos goles, viene el gol de México, se mete al partido, termina el primer tiempo, viene la expulsión. Entonces, tenemos 11 contra 10 y el tercer gol no puede caer, ya tienes una ventaja numérica importante. ¡Tienes que aprovechar!”, apuntó.

"ESE TERCER GOL NO PUEDE CAER"



"AL METER 3 DELANTEROS SE PERDIÓ LA PROFUNDIDAD"



El análisis del Tuca tras la eliminación de México pic.twitter.com/81FBcnCKjm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 6, 2026

¿Quién es el Tuca Ferretti?

Ricardo Ferretti ha sido una figura importante del futbol mexicano, pasando por varios equipos como director técnico y entrenador.

Mejor conocido como Tuca Ferretti, es un exfutbolista y uno de los entrenadores y DT más exitosos en la historia del balompié mexicano. Nació en Brasil, pero ahora es mexicano por naturalización.

A lo largo de los años, Ricardo se enfocó en expandir su carrera en la Liga MX, dirigiendo clubes como Tigres, Cruz Azul, UNAM y Chivas. En Tigres llevó una de sus etapas más gloriosas al ganar la Liga de Campeones de la Concacaf y otros palmares más.

Por ahora sus labores en la liga están de lado, ya que se dedica principalmente a ser comentarista y analista deportivo.