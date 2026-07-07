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La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, aclaró este martes que la Comisión Ética de este organismo no ha recibido por el momento denuncia alguna sobre el comportamiento del máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, relativo a la decisión de retirar la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun.
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El levantamiento del castigo a Balongun antes de jugar contra Bélgica en el Mundial tuvo lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lo pidiera a Infantino, quien es miembro del COI desde 2020 como dirigente del máximo organismo internacional del fútbol.
"Hasta este momento, la Comisión de Ética del COI no ha recibido denuncia alguna relacionada con ese asunto. Si llegara a recibir alguna, naturalmente la estudiaría conforme a sus procedimientos habituales", explicó Coventry en una rueda de prensa en Lausana (Suiza) tras la reunión de la Ejecutiva del organismo olímpico.
A la pregunta de si le preocupa que pueda haber este tipo de injerencias políticas en Los Ángeles 2028, la dirigente del COI no entró a enjuiciarlo y se limitó a decir que han estado al tanto de lo ocurrido.
"Naturalmente, hemos seguido con atención todo lo ocurrido durante los últimos días", señaló.
La exnadadora zimbabuense recordó que en el caso de los Juegos Olímpicos, existe una división del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima instancia para dirimir pleitos en este ámbito, que sería el encargado de entrar a resolver posibles casos disciplinarios o de reglamentación.
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"Ese órgano independiente tiene la responsabilidad de resolver, con carácter urgente, cualquier controversia jurídica que pueda surgir durante la celebración de los Juegos. Ese sistema seguirá funcionando exactamente del mismo modo en Los Ángeles", subrayó Coventry.
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