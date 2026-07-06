Los comentarios en torno al partido de México vs Inglaterra han sido mixtos en redes sociales a nivel internacional, algunos celebran las capacidades de la Selección Mexicana y la batalla que le dieron a los ingleses, y otros tantos critican su juego y se burlan de haber quedado en octavos.

Comentaristas argentinos se han acabado en críticas al Tri y hasta a la afición mexicana, burlándose de los festejos y del apoyo que se le demostró a los jugadores mexicanos durante su paso por el Mundial, así como del sueño de ganar la Copa.

“Han demostrado que lo que no tienen son huevos”

Daniel Fava, un comentarista y creador de contenido argentino, explotó en contra de la Selección Mexicana y de su afición; esto dijo la polémica figura sobre México.

“Te tengo que hablar a vos, mexicano, porque ya te fuiste, ya te marchaste del Mundial. ¿Viste que te la creíste en serio? ¿Qué? ¿Te comiste el cuento, mexicano, que estabas para campeón del mundo? Hasta me diste la razón porque yo creí que iban a ganar este partido. Como volvían a tener el ayudín de jugar como local en el DF, en la altura del DF, creí que iban a cocinar a Inglaterra, pero no pudiste con San Pedro, mexicano”, cuestionó Fava en sus redes sociales.

“Te comiste el sueño, fuiste el sueño un tiempito, pero luego te despertaste y caíste en la realidad: que son un equipo así de chiquitito”, apuntó, y agregó que México sólo podía ganar el Mundial con buen futbol y con “huevos”, cosa que le hace falta al conjunto de Javier Aguirre y que a lo largo de los años ninguna selección ha tenido: “Esta Selección Mexicana, a lo largo de la historia ha demostrado que lo que no tienen son huevos”.

Fava ya había generado polémica al burlarse de la afición mexicana y sus festejos en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y del desempeño de la selección en el partido contra Corea del Sur.

En su momento dijo que el futbol mexicano es “una vergüenza” y que los mexicanos vivían el futbol “sin ganas, sin pasión y sin clima de cancha”, además de afirmar que los jugadores son “entusiastas” pero que “no saben nada” del deporte.

Pese a controversiales comentarios como éste, el partido México vs Inglaterra dejó un buen sabor de boca a muchos aficionados en todo el mundo, y una de los mejores recuerdos para los aficionados del Mundial 2026 a pesar de que la Selección Mexicana, llegando invicta al quinto partido, perdió.

Tras el dramático partido, en el que el marcador quedó 3-2, comentaristas argentinos reconocieron que este encuentro ha sido el mejor de lo que va de la justa deportiva, aún por delante del cardiaco partido entre Argentina y Cabo Verde.

Periodista reconoce que el México vs Inglaterra fue el “mejor partido de la Copa”

“Fue el mejor partido de la Copa del Mundo (...) No tiene que ver con la manera con la que se jugó, tiene que ver con el dramatismo, con la tensión, con lo que se estaba jugando. Con que México era local”, señaló el comentarista y periodista deportivo argentino Gastón Edul en una transmisión compartida con el creador de contenido Davo de Cuscu King.

“Con que hubo cinco goles, con que hubo fallas arbitrales polémicas, con que hubo villanos, con que hubo festejos, enojos… El mejor partido, tuvo todo, de principio a fin”, agregó.

El periodista reconoció que la Selección Mexicana jugó mejor que en otras ocasiones, pero no bastó para llegar a los cuartos de final: “México se va de este Mundial a honra, a mucha honra. México, te felicitó, hiciste un buen Mundial, pero no terminas de romper la pared que tienes que romper, no pasas el umbral, no subes el escalón”, comentó.



