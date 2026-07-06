La polémica en torno a Ángela Aguilar no termina, más allá de su relación con Christian Nodal y la atención mediática que ha recibido desde que se casaron hace dos años, la cantante ha estado en el ojo del huracán por su manera de interpretar las canciones de Selena Quintanilla.

De hecho, la nieta de Flor Silvestre está siendo tema de conversación en redes luego de un video antiguo del hermano de Selena, A.B. Quintanilla, que los internautas resurgieron y en el que el cantante y productor musical se refiere a que las cumbias no se cantan como si fuera ópera.

En el video que circula en internet, A.B. habla de la cumbia y apunta que el género no se canta como si se estuviera interpretando ópera, estos comentarios fueron considerados por los internautas como una pedrada a Ángela, ya que suele cantar canciones de Selena en sus conciertos y cambiarle el tono para lucir su voz, misma que ella ha dicho en varias ocasiones fue entrenada con ópera desde los cuatro años.

“Si vas a hacer un tributo a un ícono como Selena, por favor, no destruyas su arte con música que suena peor que una pista de karaoke y cantantes cantando clásicos como ópera. No es un homenaje, sino una falta de respeto a un arte hermoso”, dijo A.B.

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“Ópera no se mezcla con la cumbia, punto. Cuando yo escucho ópera con mis cumbias, mis creaciones que vinieron de mi corazón, eso es como destruir mi arte, porque al final del día sí son las canciones de Selena, pero compuestas por mí, cada nota, cada instrumento en mezcla”, agregó defendiendo sus autorías.

Si bien los comentarios fueron interpretados como una indirecta a Ángela, el contexto del video se enfoca en un homenaje que le hicieron a Selena durante el Festival de Viña del Mar 2026, donde la cantante Verónica Villarroel cantó algunos de los éxitos de la Reina del Tex-Mex bajo un estilo de ópera.

“Si el zapato no te queda, no te lo pones, por favor (…) Cuando van a hacer un tributo, por favor, apréndete la letra correcta”, mencionó Abraham, quien además añadió: “Es una falta de respeto al artista y al arte”, apuntó refiriéndose a Villaroel.

En el clip, Abraham, A.B Quintanilla, afirmó haber tenido “casi un infarto” al escuchar las interpretaciones y cuestionó a la organización del festival por atreverse a hacerlo, en especial porque el homenaje estuvo “triste”, sin producción y sin el respeto que su hermana y las canciones se merecen.

Para evitar confrontación en los comentarios, A.B Quintanilla limitó los comentarios en su video; sin embargo, eso no evitó que el tema fuera tratado por los internautas en videos y comentarios separados.

En TikTok ha retomado las declaraciones del músico para involucrar a Ángela Aguilar en la discusión y pedirle que deje cantar las canciones de Selena, en especial con su estilo de interpretación; los usuarios han escrito que haga caso a lo que A.B pide y respete el legado.