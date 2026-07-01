La Selección Mexicana ya tiene rival para los octavos de final del Mundial 2026. Después de haber vencido a Ecuador 2 a 0 en un dramático partido en el Estadio Azteca, México se enfrentará a la Inglaterra de Harry Kane el próximo domingo 5 de julio . Pero…

¿Quién es Harry Kane? ¿Es un elemento peligroso para el Tri?

Harry Kane es la principal estrella de la selección de Inglaterra y delantero centro del Bayern de Múnich. Nació en Londres el 28 de julio de 1993, por lo que está cerca de cumplir 33 años.

Estadísticas del Bayern señalan que el jugador mide 1.88 metros y pesa 86 kilos.

El capitán inglés está casado con Katie Goodland, una instructora fitness que conoció cuando iban juntos en la escuela primaria Larkswood Primary en Londres. Se casaron en 2019 en una boda exclusiva en las Bahamas.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, el jugador reveló que se casaron en una ceremonia con amigos y familiares: “¡Finalmente pude casarme con mi mejor amiga! ¡Te amo!”.

En una entrevista que le dio a Esquire, Harry dijo que primero fueron amigos y que después salieron oficialmente a los 16 años. “Fuimos juntos a la escuela, así que ella ha visto toda mi carrera”.

Asimismo, en otra charla con Evening Standard el jugador dijo que su esposa era la única persona en la que confiaba y con la que tenía un vínculo sincero y real, en especial cuando nunca está seguro del por qué la gente se le acerca: “Si estuviera soltero ahora y conociera gente, nunca sabría si estaban conmigo por las razones correctas. ¿Es el dinero? Realmente nunca lo sabría. Así que tengo suerte de tener un amor de infancia”.

La pareja tiene cuatro hijos : Ivy, de 9 años; Vivienne, de 8; Louis, de 5 y Henry, de 3.

¿Cuántos goles ha metido Harry Kane en el Mundial 2026?

En lo que va del Mundial 2026, Kane ha llevado a su selección a los octavos de final con cinco goles : en fase de grupos anotó 2 goles contra Croacia y 1 gol a Panamá. En los 16avos aseguró el avance de Inglaterra con 2 goles en contra de la República Democrática del Congo.

En total, Kane suma 13 goles en tres Copas del Mundo:

En 2018, en Rusia, Harry marcó 6 goles, lo que le valió la Bota de Oro

Para 2022, en el Mundial de Qatar logró anotar 2 goles y 3 asistencias

Durante este Mundial 2026, Kane suma 5 goles

Harry Kane ve difícil el partido de México vs Inglaterra

Tras el resultado obtenido frente a la República Democrática del Congo, donde Inglaterra arrasó 2 a 1, el capitán inglés señaló que el equipo se preparará para su enfrentamiento contra México en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) el próximo domingo 5 de julio a las 6 pm, hora local.

Agregó que prevé un partido “difícil”, pero “extraordinario”, para el que se estarán preparando en los siguientes días: “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, dijo.