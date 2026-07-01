Julián Quiñones volvió a ganarse el reconocimiento de los aficionados, aunque esta vez no fue por un gol. Antes del partido entre México y Ecuador, el delantero de la Selección Mexicana tuvo un gesto con Gilberto "Morita" Mora que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento ocurrió durante el protocolo previo al encuentro y emocionó a miles de usuarios, quienes destacaron el compañerismo que existe dentro del Tri. Te contamos qué pasó y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Cuál fue el gesto de Julián Quiñones con Gilberto Mora?

Previo al silbatazo inicial del partido, los jugadores de la Selección Mexicana saltaron a la cancha acompañados por niños que forman parte del protocolo oficial.

En el video que circula en redes sociales se observa que a Gilberto "Morita" Mora le correspondió un niño de una estatura muy similar a la suya. Su compañero Roberto "Piojo" Alvarado le hizo notar la situación y, al darse cuenta de que el menor prácticamente cubría al mediocampista, Julián Quiñones decidió intercambiar a los niños para que Mora quedara acompañado por uno de menor estatura.

El joven futbolista agradeció el gesto con una sonrisa y ambos continuaron el protocolo antes del inicio del encuentro, protagonizando uno de los momentos más comentados por los aficionados.

LE CAMBIO DE NIÑO 😂 estoy llorando pic.twitter.com/4WuFwnc9zK — Chivana 🤞🏻 (@AnaMaciasAnaya) July 1, 2026

¿Cuánto mide Gilberto Mora?

El jugador de 17 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mide 1.68 metros de estatura, una característica que incluso ha dado pie a bromas entre sus compañeros y aficionados en redes sociales.

A pesar de su estatura, Gilberto Mora ha sorprendido a todos por su desempeño con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Redes sociales reaccionan al gesto de Julián Quiñones

Los usuarios no dejaron pasar el momento y destacaron el compañerismo de Julián Quiñones con el joven mediocampista.

Mientras algunos elogiaron el detalle del delantero, otros aprovecharon para hacer bromas sobre la edad y la estatura de Gilberto Mora.

Entre los comentarios destacan:

"Quiñones siempre al pendiente de Mora... así se prepara a las nuevas generaciones. Parece un gesto sin importancia, créanme que sí la tiene y mucha".

"Quiñones antes no agarró a Morita para ponerlo enfrente, confundiéndolo con el niño del protocolo".

"El ambiente en la Selección Mexicana es inmejorable, juegan como compas".

"Qué a toda madre Quiñones, se ve que es bandita".

"Si a los jugadores los acompañan niños, a Mora le hubieran puesto un adulto jajaja".

"Cómo le dice 'te lo cambio' como si fueran pokémones, qué buen cotorreo se traen. No cabe duda de que el poder de la amistad lo hizo de nuevo".

"Da mucha ternura el Morita".

¿Cómo quedó la Selección Mexicana tras el partido contra Ecuador?

La Selección Mexicana mantuvo el invicto tras vencer 2-0 a Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado con el que aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026.