La previa del partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026 ya comenzó a generar controversia: un reconocido conductor deportivo encendió el debate tras minimizar por completo a la selección africana, al asegurar que la Albiceleste no tendrá problemas para avanzar a los octavos de final y afirmar que “Cabo Verde no existe como selección”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a debatir si Argentina realmente tiene un camino sencillo en la fase de eliminación directa o si el combinado africano podría convertirse en la gran sorpresa del torneo.

¿Qué dijo el conductor sobre Cabo Verde?

A través de la cuenta de TikTok @Jotax.Digital, el analista fue contundente al rechazar la idea de que Argentina deba preocuparse por su rival. Según sus palabras, se ha exagerado el nivel competitivo de Cabo Verde y existe un ambiente de temor injustificado alrededor del partido.

El comentarista sostuvo que algunos sectores intentan presentar el encuentro como un desafío complejo cuando, desde su perspectiva, existe una diferencia muy amplia entre ambas selecciones.

"No me vengan con esto de que ojo 'hay que tener cuidado'. No me jodan con esto de que no, Cabo Verde es un rival para respetar y tenerle miedo y tenerle cuidado y tenerle bla bla bla, porque Cabo Verde no existe como selección. Pero como todo el mundo está como con pañales puestos, asustados, por no decir todos cagados, ahora queremos instalar que Cabo Verde es una selección para tener cuidado y la verdad Argentina no debe ni complicarse con este equipo africano MENOR , este equipo africano con jugadores en su gran mayoría amateurs", dijo el conductor.

Agregó: "Entonces no empecemos a sembrar el terror que Cabo Verde en este partido correspondiente a dieciseisavos de final es un rival difícil. No lo es. Argentina es cien veces superior como equipo a Cabo Verde. Cabo Verde no existe. No hay que tenerle miedo a un equipo que es tan, tan, tan, inferior a la Argentina. ¿Hay que tenerle respeto? Sí. Hay que tenerle respeto. Pero sentate tranquilo el viernes a ver el partido porque nada va a pasar. La Argentina tiene dos rondas por delante muy accesibles. Yo no sé si alguien lo pensó esto, si se dio por la casualidad del mundo, pero la verdad cualquiera de nosotros hubiésemos elegido estas llaves tan accesibles que tenemos ahora y que siguen después".

Aunque el conductor insistió en que cualquier rival merece respeto, aclaró que eso no significa que Argentina deba sentir preocupación.

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Durante su intervención señaló que la Albiceleste es ampliamente favorita por la calidad de sus jugadores, su experiencia internacional y el nivel mostrado durante el torneo. Incluso afirmó que el público argentino puede ver el partido "con tranquilidad", ya que, en su opinión, el equipo dirigido por Argentina cuenta con una de las llaves más accesibles de la fase de eliminación directa.

¿Argentina es favorita contra Cabo Verde?

Sí. En la previa del encuentro, Argentina es considerada favorita por la calidad de su plantilla, aunque eso no garantiza el resultado.