Cuando todo mundo creía que España se llevaría fácilmente los primeros tres puntos en su debut en el Mundial frente a Cabo Verde, se encontraron con la sorpresa de que bajo el arco estaba Josimar José Éora Díaz, mejor conocido como Vozinha, quien se convirtió en el mejor jugador del partido pues con sus atajadas frustró todas las intenciones de los españoles de llevarse la victoria; inmediatamente después de que concluyó el partido con un empate a ceros, las redes sociales enloquecieron por la actuación del portero caboverdiano y su emotiva historia de vida.

Ni Lamine Yamal ni Mikel Merino pudieron contra el veterano arquero de 40 años, quien durante los más de 90 minutos que duró el partido aguantó la llegada de “La Roja”, la cual no quería debutar en el Mundial 2026 con un empate, pero finalmente fue lo que acabó sucediendo ya que no pudieron anotarle al país africano.

Una vez que se acabó el partido, la actuación de Vozinha fue aplaudida por el estadio entero y él, entre lágrimas, no podía creer lo que estaba pasando, ya que había logrado detener a estrellas de la talla de Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Nico Williams.

¿Quién es Vozinha?

Vozinha es el portero de la selección de Cabo Verde, la cual se encuentra disputando su primer Mundial. Josimar José Éora Díaz comenzó su carrera en clubes de su país, para posteriormente llegar al Progreso Sambizanga de Angola. Su talento lo llevó a Europa, lugar en donde jugó en el Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y el AS Trencin de Eslovaquia.

El guardameta caboverdiano suma 91 partidos con su selección y en su carrera ya cuenta con cuatro ediciones de la Copa Africana. Del mismo modo, fue capitán del equipo durante las eliminatorias para clasificar al Mundial 2026.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde 🇨🇻 pic.twitter.com/sEQuPkpen4 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 16, 2026

En una entrevista para ESPN Brasil, Vozinha dijo era un sueño jugar el Mundial 2026: “Creo que fue el momento más importante de nuestras vidas. Y también del pueblo caboverdiano, porque fue un momento único, un sueño de varias generaciones, que alguna vez jugaron o comenzaron a jugar al fútbol. Siempre creímos que sería nuestra vez”, indicó.

En redes sociales circuló la historia de que Vozinha era electricista antes de ser portero de la selección de su país, situación que provocó que los fanáticos del futbol le reconocieran su perseverancia y ganas de salir adelante.

Otro de los detalles que también emocionó a los aficionados de todo el mundo fue cuando se dio a conocer que su familia no pudo estar con él en su debut en el Mundial 2026 ya que sus abuelos fallecieron hace unos años y su madre no pudo obtener una visa por que no tuvieron el dinero para pagar el trámite. Ante la pregunta sobre la razón de sus lágrimas al final del España vs Cabo Verde, el portero contestó: "Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida (...) también por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá”, contó.

¿Cuántos años tiene Vozinha?

Uno de los aspectos que más sorprendió a los aficionados es su edad: Vozinha llegó al Mundial 2026 con 40 años (nació el 3 de junio de 1986), convirtiéndose en el jugador de mayor edad en disputar el partido debut de un país en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde juega Vozinha?

Desde hace dos temporadas, el portero de Cabo Verde juega en el Chaves de la segunda Liga Portuguesa.