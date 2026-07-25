Miles de jubilados y pensionados ya esperan el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente a agosto 2026. ¿Ya sabes cuándo es la fecha exacta en la que cae el depósito y de cuánto será? Aquí te contamos todos los detalles para que organices tu visita al banco.

Los jubilados de los principales instituto de salud del país ya esperan su siguiente pago, el cual les servirá para cubrir sus gastos, necesidades y deudas. Si quieres saber cuándo depositan la pensión, si se adelanta o retrasa, quién cobra primero y de cuánto es el monto, aquí te explicamos todo.

¿Cuándo pagan la Pensión ISSSTE de agosto 2026?

Conforme al calendario oficial del ISSSTE para 2026, el depósito correspondiente a agosto se realizará el jueves 30 de julio, ya que el instituto acostumbra adelantar los pagos.

Esto significa que los jubilados y pensionados del ISSSTE podrán disponer de sus recursos desde esa fecha, siempre que el depósito se refleje en la institución bancaria donde reciben su pensión.

¿Cuándo deposita el IMSS la pensión de agosto 2026?

En el caso del IMSS, el pago de agosto de 2026 está programado para el lunes 3 de agosto, debido a que el 1 de agosto cae en sábado y el depósito se realiza el primer día hábil bancario del mes.

Por ello, los pensionados del IMSS recibirán su recurso cuatro días después que los beneficiarios del ISSSTE.

¿Quién cobra primero en agosto de 2026?

El orden de pago será el siguiente:

ISSSTE: jueves 30 de julio de 2026 IMSS: lunes 3 de agosto de 2026.

¿Cuánto recibirán los pensionados del IMSS e ISSSTE?

El monto no será igual para todos los beneficiarios.

Cada pensionado recibirá la cantidad que le corresponde de acuerdo con:

El régimen bajo el que se pensionó.

Los años cotizados.

El salario base utilizado para calcular la pensión.

Los incrementos autorizados previamente.

¿Qué hacer si no cae el depósito?

Si el dinero no aparece en la fecha prevista, las autoridades recomiendan:

-Esperar algunas horas, ya que algunos bancos reflejan los depósitos de manera gradual.

-Verificar el saldo mediante la aplicación o cajeros automáticos.

-Comunicarse con el IMSS o el ISSSTE si el depósito no se refleja después del horario bancario correspondiente.