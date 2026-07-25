Bajo el sol de la Costa Azul, Alessandra Ambrosio demostró que sigue siendo uno de los grandes referentes de moda y estilo. La modelo brasileña acaparó las miradas durante una jornada de descanso en St. Tropez al lucir un traje de baño que muchos considerarían casi imposible de llevar, gracias a su atrevido diseño que resaltó su espectacular figura.

La prenda, de una sola pieza, destacaba por su corte extra alto en las caderas y un amplio escote que estilizó aún más la silueta de la exángel de Victoria's Secret. El diseño, en color negro con contornos blancos, aportó un toque elegante y sofisticado, mientras que su figura tonificada, resultado de una constante rutina de ejercicio, quedó en evidencia con cada pose frente a la cámara.

Ambrosio fue fotografiada a bordo de lo que parecía ser un lujoso crucero en las aguas de St. Tropez. Para completar su look veraniego, llevó lentes de sol y un llamativo labial rojo que añadió un aire glamuroso.

Alessandra Ambrosio viajó a Indonesia para celebrar su cumpleaños 45. Estuvo acompañada por su novio, el diseñador de joyas Buck Palmer. La pareja ha compartido varios momentos del viaje en redes sociales, alimentando rumores sobre un posible compromiso luego de que ambos aparecieran usando alianzas en el dedo anular.

Ante las especulaciones, Palmer fue claro al declarar al Daily Mail: “Todavía no”, descartando por ahora una boda. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la relación es sólida y que ambos están profundamente enamorados, por lo que no se descarta que ese paso llegue más adelante.

Alessandra Ambrosio y Buck Palmer mantienen una relación desde finales de 2024, y desde entonces se les ha visto juntos con frecuencia en eventos sociales, fiestas y escapadas a la playa. De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, si bien Alessandra no ha anunciado un compromiso de forma oficial, su círculo cercano percibe que la pareja va en serio.

La misma fuente señaló que es probable que Buck haya diseñado el anillo que la modelo porta, considerando que ese es su oficio. Además, destacó que Ambrosio atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, en buena parte gracias al espíritu aventurero de su pareja, con quien comparte el gusto por probar cosas nuevas.

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Alessandra Ambrosio nunca se ha casado. Entre sus relaciones pasadas se encuentran Jamie Mazur —padre de sus hijos—, Nicolo Oddi y Richard Lee. Por su parte, Buck Palmer estuvo casado durante dos años con la modelo australiana Ashley Hart, de quien se separó en 2017.

Alessandra Ambrosio continúa siendo una de las top models más demandadas del mundo. Su trayectoria incluye colaboraciones con casas de moda de alto nivel como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren.