A pocos días de la muerte de su hijo Mauro Méndez, la actriz Aylín Mujica dio sus primeras declaraciones en una entrevista para Verónica Bastos, del programa Mesa Caliente de Telemundo, en la que relató de primera mano lo que ocurrió. ¿Qué dijo? A continuación te dejamos con los detalles...

Según contó, se encontraba en el aeropuerto de Panamá mientras hablaba con sus amigos sobre la fatal noticia; la actriz narró que el mundo se le detuvo y no dejaba de llorar “sin entender” lo que estaba pasando.

“Yo no podía. Estaba sentada en el aeropuerto, hablando con mis mejores amigas que son Laura y Ayeza, diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’. Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma, en medio del aeropuerto de Panamá, como si estuviera sola. El mundo se detuvo, y era yo un una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”, dijo.

Con lágrimas en los ojos y en reflexión, Aylín compartió sus pensamientos sobre la muerte de su primogénito y lo injusto que haya muerto tan joven, siendo “un niño tan lindo, tan bueno”.

“Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera que en las parejas”, apuntó.

Ante esta primera entrevista, Aylín está siendo blanco de críticas en redes sociales por usar su desgracia familiar para “vender” su imagen y por “faltarle el respeto” y “lucrar” con la memoria de su hijo.

“Ni una semana ha pasado, Dios mío. Cómo le gusta a la gente lucrar”, “No me gustó para nada pensar que una madre haga esto ni a una semana que pasó. Por respeto, debió esperar”, “¿Qué le duró esto? Yo tengo un hijo de su edad y debe ser un dolor inmenso que no tiene nombre sufrir una pérdida así”, “No entiendo su entrevista y no lo ha enterrado”, “Ya dando entrevista, no señores. ¿Dónde está el respeto?” comentaron los internautas.

Otros seguidores de la cubana expresaron su apoyo, sugiriendo que quizá es su manera de manejar el duelo y su dolor: “Cada quien vive el duelo de diferentes formas, dejen de juzgar”, “Ella aún está en shock”, “Tal vez es su manera de lidiar con su dolor”, “Dejemos de juzgar a los demás, practiquemos de verdad la empatía, el respeto y el apoyo al prójimo, porque al final todos somos hermanos”.

¿Qué le pasó a Mauro Méndez? ¿De qué murió?

El viernes pasado trascendió que el hijo mayor de Aylín Mujica había fallecido debido a dos infartos mientras se encontraba de viaje entre Miami y Barbados. Según se ha afirmado, el DJ y productor musical estaba enfermo de neumonía, lo que pudo haberle ocasionado complicaciones cardiacas.

La actriz recibió la noticia durante la grabación de su programa Top Chef VIP en Colombia. Una versión inicial de la periodista Mandy Fridmann afirma que Aylín se encontraba en una videollamada con Mauro cuando éste estaba en medio de un infarto de camino al hospital.

La reportera contó que los paramédicos tuvieron que cortar la llamada debido a la reacción de Mujica: “Cortaron la llamada al escuchar los gritos de su madre”.