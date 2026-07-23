Sofía Vergara sigue de fiesta por la celebración de su cumpleaños 54 y lo está haciendo desde uno de los destinos más exclusivos del verano: Grecia. La actriz y empresaria compartió con sus millones de seguidores un vistazo de su festejo, dejando claro que atraviesa un gran momento tanto personal como profesional.

A través de una publicación en redes sociales, la estrella colombiana se robó todas las miradas al posar con un ajustado vestido rojo de encaje que resaltó su silueta. El diseño, además de su elegante acabado, destacó por un pronunciado escote.

En las imágenes, Sofía Vergara aparece disfrutando de la fiesta mientras baila con una bebida en la mano. La celebridad complementó su atuendo con unos modernos lentes de sol y un espectacular brazalete de oro que elevó aún más su estilismo.

El ambiente festivo estuvo acompañado por la música de One Kiss, el exitoso tema de Dua Lipa, que sonó de fondo durante el video compartido por la actriz. Con su carisma característico y una energía contagiosa, Sofía Vergara volvió a conquistar a la cámara.

Sofía Vergara disfruta de su romance con el empresario Douglas Chabbott. Finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares. La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.