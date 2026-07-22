¿Qué pasó entre Belinda y Kenia Os? ¿Se pelearon? Esta es la pregunta que circula en redes sociales luego de que ambas se hicieran tendencia en internet y ocuparan titulares en la prensa mexicana. A continuación te contamos lo que está generando controversia.

La reciente polémica entre ambas celebridades surgió después de la entrevista que dio Belinda a la revista Vogue México acerca de la canción que hizo con Danna, misma que describió como una colaboración histórica entre dos pop stars que dejaron el ego a un lado y trabajaron por el amor a la música.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se habían juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”, dijo Belinda en dicha entrevista.

Estas declaraciones fueron interpretadas por sus seguidores como una indirecta a Kenia Os, quien al parecer fue su amiga hasta hace poco y con quien colaboró previamente en la canción Jackpot.

Los usuarios de internet afirmaron que Belinda le había hecho un desaire a Kenia porque ya habían trabajado juntas en la canción y en un podcast junto a Danna que terminó abruptamente, y que además había menospreciado la carrera de Os dentro de la industria musical y como cantante de pop.

La controversia escaló aún más cuando el creador de contenido Eddy Nieblas tocó el tema en sus redes sociales, señalando que los Keninis, fans de Kenia, estaban molestos con Belinda por demeritar su trabajo.

¿Qué dijo Belinda de la indirecta a Kenia Os?

En el video de Eddy, compartido en Instagram y TikTok, Belinda se pronunció al respecto defendiéndose y negando dicho desaire. La cantante dijo que le tiene mucho cariño y respeto a Os y pidió que las dejara de enfrentar y de difamar.

“Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió la cantante y actriz de Mentiras.

“A lo que me refería en la entrevista es a que siempre se ha creado una enemistad ficticia específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera. También recordemos que, hasta hace poco, las colaboraciones entre mujeres empezaron a ser más frecuentes, y eso me da mucha felicidad”, aclaró.

Y concluyó: “Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario. Arriba las colaboraciones entre mujeres y la buena energía, siempre”.

¿Hay enemistad entre Belinda y Kenia Os?

Más allá de este nuevo drama, Belinda, Danna y Kenia han sido enfrentadas en redes sociales y por sus propios fans por quién es la mejor cantante de pop en la actualidad, quién es la más exitosa o quién canta mejor.

Hace unos meses, circuló que tenían una canción juntas; sin embargo ésta nunca salió a la luz, lo que levantó sospechas de una falsa amistad entre las tres celebridades por marketing y peleas.

Tanto Kenia como Danna han explicado en varias ocasiones que la esperada colaboración entre las tres sigue detenida por cuestiones administrativas y no por un conflicto personal, descartando así cualquier rivalidad.