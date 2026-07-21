La pasión por la Selección Argentina llevó a miles de aficionados a viajar para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, pero para algunos el sueño terminó con una dura realidad económica. En redes sociales se hicieron virales varios testimonios de seguidores argentinos que confesaron haber gastado todos sus ahorros e incluso endeudarse para conseguir un boleto. “Compré el boleto con la tarjeta de mi vieja”, admitió uno de los fanáticos.

Sin duda, los aficionados argentinos son de los que más siguen a su selección a donde sea y al precio que sea; tal es el caso de ahora en la final, la cual contaba con boletos que estaban entre los 9,500 y 10,000 dólares, es decir, entre 165 mil y 174 mil pesos mexicanos.

Para poder estar presente en el último mundial de Lionel Messi, sus seguidores vendieron todo lo que tenían y admitieron que cuando regresen a casa tendrán que ver cómo le hacen para salir adelante.

Uno de los videos más comentados en TikTok muestra a un joven que confiesa haber utilizado hasta 6 tarjetas de crédito para poder pagar las entradas a los estadios. “Voy a tener que vender mi auto”, dice resignado el hombre, quien indicó que su vehículo es taxi y está chocado, pero que hará todo lo posible para conseguir dinero.

Otro aficionado comentó que cuando regrese a Argentina le esperaba el divorcio, esto debido a que su pareja no estaba de acuerdo con lo que había gastado, por lo que enfrentaría una pelea, pero aseguró que no le importaba porque él quería estar con la Albiceleste.

Un testimonio que también llamó la atención fue el de un hombre que declaró: "Compré el boleto con la tarjeta de mi vieja”. La frase se viralizó y despertó el enojo de miles de internautas quienes cuestionaron al aficionado por usar el dinero de su mamá para poder asistir; pero no sólo eso sino que la molestia creció cuando el argentino dio a entender que su madre se habría quedado en casa.

@mediotiempo ¡CASI 200 MIL PESOS! 🤯😳🇦🇷 Esto pagó 💎EL TALISMAN👈Rodrigo Gonzalez Cejas por el boleto de la Final, el verdadero amor a la selección argentina. ❤️ 📹 Hernán Pizano ♬ sonido original - MEDIOTIEMPO

“Endeudado y triste quedó el compa”, “¿¿¿Cómo alguien puede hacerle algo así a su mamá???”, “Hasta sus bisnietos van a pagar la entrada”, “Imagínate endeudarte po ir a ver a tu selección a perder”, fueron algunas de las reacciones de parte de los internautas.

La mayoría de los aficionados argentinos reconocieron que realizaron un importante esfuerzo económico para acompañar a la Albiceleste durante el torneo. Utilizaron todo lo que estaba a la mano: tarjetas de crédito, préstamos de amigos y familiares y todos sus ahorros para costear boletos de los partidos, vuelos internacionales, hospedaje, transporte y alimentación durante su estancia.