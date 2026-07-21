Detrás de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 tiene una razón: la búsqueda de Claudio 'Chiqui' Tapia en los vestidores de la selección por parte del FBI, o al menos esto es lo que aseguran el periodista argentino Eduardo Feinmann y las teorías conspirativas en redes sociales.

¿Es verdad? ¿En dónde surgieron dichas afirmaciones? Según lo comentado por el polémico periodista, que en días anteriores ya había arremetido en contra de los mexicanos y del Tri señalando que los detestaba, “algo pasó” en el partido, ya que Lionel Messi y la selección se vieron orillados a perder la final contra España por cuestiones policiacas y de presuntas amenazas.

Feinmann dijo que hubo informes sobre la presencia de agentes del FBI en el Estadio East Rutherford durante la final del Mundial, quienes iban en busca de ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), y que incluso tenían planeado ingresar al vestuario.

Cabe mencionar que la AFA y Tapia están siendo acusados por evasión tributaria y lavado de dinero, así como de otros delitos en Estados Unidos durante el Mundial 2026.

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El comunicador dijo: “En la previa de 36 horas al último partido de la final con España había un rumor a través de las redes que el FBI estaba en el estadio para detener al ‘Chiqui’ Tapia, y eso se comentó en el vestuario y que iba a haber un revuelo brutal porque iban a entrar en el vestuario (...)”.

Según contó Feinmann, la información no sólo circuló como un rumor en redes sociales, sino que afirmó haber recibido comentarios al respecto del padre de uno de los jugadores de la selección; agregó que los operativos no sólo era en contra de Tapia y de otros directivos, sino que iban en contra de los jugadores desde varios partidos atrás: “En especial de Messi”.

La mejor teoría conspirativa que escuché hasta ahora es la de Feinmann: los jugadores estaban preocupados porque el FBI iba a entrar al vestuario para llevarse al Chiqui Tapia. 😄 pic.twitter.com/bSU1vePcpX — Trekiel ⭐⭐⭐ (@skiel85) July 21, 2026

Feinmann basó sus comentarios y afirmaciones con un video que se hizo viral de Messi animando a la Selección de Argentina previo al partido, donde los insta a enfocarse sólo en jugar y olvidar lo que estaba ocurriendo.

En estas imágenes, Messi, como capitán de la albiceleste, anima al equipo que se ve preocupado, serio y hasta nervioso.

Cabe mencionar que en dicho video no hay un contexto claro ni se sabe exactamente lo que pasó para que Messi dijera tales palabras: “Tranquilos. Pensemos en jugar, tranquilos. Olvidémonos de todo. Pensemos solo en jugar, gente”, dice Lionel Messi en el video.

Hasta el momento, los comentarios de Feinmann y las teorías en redes sociales no han sido confirmadas por nadie vinculado a la FIFA o a la AFA, tampoco se hizo pública una orden de arresto para Tapia y sus directivos durante los juegos de Argentina en la justa deportiva.

Hace unos días, en medio del revuelo del Mundial, se dio a conocer que el FBI lleva investigando a la AFA desde 2025 por los delitos ya mencionados, aunque no había claridad si estaban vinculados al torneo.

La Nación reveló una investigación donde detalla que la AFA y Tapia están relacionados a un fraude al sistema bancario estadounidense.