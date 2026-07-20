La selección de Argentina está siendo criticada por internautas y la prensa internacional por “no saber perder” y ser “malos perdedores” luego de que España obtuviera su segunda copa mundial en un partido polémico y ajustado que terminó 1-0.

Los jugadores, entre peleas y reclamos, ahora están siendo señalados de irrespetuosos por darle la espalda a los campeones del mundo mientras recibían el trofeo y celebraban con la familia real de España.

En redes sociales circulan videos del momento en que los argentinos deciden ignorar la fiesta de celebración de la selección española con una actitud de frustración y enojo, y muchos dicen que con un comportamiento de "berrinche" por no haber sido ellos los ganadores.

Durante la ceremonia de entrega de las medallas de primer lugar y la copa, de la mano de Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, los jugadores, además del cuerpo técnico argentino, le dieron la espalda mirando hacia el campo y a la afición, pero no a los protagonistas del momento.

“Argentina perdió la copa del mundo y el honor”, “Han perdido la copa, el prestigio y la dignidad los argentinos. Hay que saber perder”, “Malos jugadores y malos perdedores”, “¿Dónde está el capitán Messi con su experiencia para inculcar el respeto y los valores a sus colegas”, “Vergonzoso, deberían sancionarlos y no dejarlos jugar en el próximo mundial”, “La actitud de Argentina, una vergüenza para el futbol”, “Son malos perdedores”, “Les regalaron tantos partidos que ahora no saben cómo se siente perder uno, el importante”, señalan los usuarios en redes.

Otros internautas se burlaron del gesto diciendo que Argentina en realidad estaba descubriendo hacia dónde tenían que patear el balón, haciendo referencia a la portería: “Entiendan que no querían ser mal educados, sólo que descubrieron en ese mismo instante dónde quedaba la portería ya que no la encontraron en todo el partido”, “Estaban mirando la portería para ver cómo era”.

#fifaworldcup2026 #spain #soccer ♬ original sound - Daily Mail Sport USA @dailymailsportusa Argentina’s sulking stars turned their backs on World Cup winners Spain yesterday as the newly crowned champions lifted the trophy. The South Americans were outplayed by Luis De La Fuente's side in a drab encounter at the MetLife Stadium in New Jersey, with Lionel Messi and his team-mates unable to disrupt their rivals with the same aggressive, physical tactics that unsettled England in the semi-final. Barcelona star Ferran Torres bagged the winning goal in extra time to seal Spain's second World Cup triumph – after first winning the trophy in 2010 – leaving Messi, 39, in tears at the final whistle. The 2022 champions collected their silver medals from FIFA boss Gianni Infantino and US President Donald Trump on the stage but opted not to watch as Spain lifted the trophy – despite it being customary in finals of major tournaments. Instead, the Argentina players, coaching team and staff walked over to the end where the majority of their fans were sat and turned their backs as their rivals celebrated. Footage shows Spain players holding the World Cup trophy aloft as gold confetti explodes behind them, with the Argentina team facing the other way. Argentina's snub came came after the final descended into violence at full time, with a brawl breaking out between the two sides. #argentina

En los videos que se están viralizando se muestra sólo a un jugador argentino, José Manuel López, viendo la premiación y rompiendo con el pacto del resto de la selección de ignorarlos.

Ante esto, los internautas lo celebraron por ser el único “respetuoso” que no le guardó “rencor” a los españoles ni al arbitraje que dejó a la albiceleste con 10 jugadores tras la tarjeta roja de Enzo Fernández.