La victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 no solo convirtió a La Roja en bicampeona del mundo, sino que también provocó una contundente reacción de la prensa europea. Medios de Francia y Austria coincidieron en destacar la superioridad del equipo dirigido por Luis de la Fuente y cuestionaron duramente el rendimiento de Lionel Messi y la Albiceleste.

Tras el triunfo español por 1-0, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, varios periódicos calificaron a España como "la mejor selección del siglo XXI", mientras que describieron a Argentina como un equipo sin ideas y muy lejos del nivel esperado en la gran final.

La prensa francesa corona a España como "los nuevos reyes" del fútbol

El diario deportivo L'Equipe llevó en su portada el título "Los nuevos reyes", al asegurar que España conquistó su segundo Mundial después de imponerse a Argentina en una intensa final disputada en Nueva York.

Para el rotativo francés, el conjunto español confirmó su dominio internacional al sumar un Mundial y tres Eurocopas en menos de dos décadas, consolidándose como "la mejor selección del siglo XXI".

Además, destacó que España impuso su estilo de juego durante gran parte del encuentro, mientras que Argentina ofreció una actuación muy por debajo de las expectativas.

La tangana provocada por Argentina y los golpes a los jugadores de España pic.twitter.com/BhF7ih3Wbg — HOY ARAGÓN (@hoy_aragon) July 20, 2026

"Messi estuvo desaparecido"

Uno de los aspectos más comentados por la prensa francesa fue el bajo rendimiento de Lionel Messi en lo que representó su último partido mundialista.

L'Equipe aseguró que la estrella argentina estuvo "desaparecida" durante la final y describió a la selección sudamericana como "irreconocible y completamente inofensiva" frente al dominio español.

El diario también resaltó que el éxito de España se construyó sobre "la solidez, el equilibrio y un rendimiento colectivo superior a todos los demás", además de recordar que el equipo acumula 38 partidos sin conocer la derrota, la mayor racha registrada por una selección europea o sudamericana.

Le Monde critica el juego de Argentina

El periódico Le Monde también elogió el nivel mostrado por España durante todo el torneo y aseguró que fue "la mejor selección del Mundial 2026".

En contraste, calificó la participación de Argentina como decepcionante, al señalar que el equipo "quedó eliminado sin pena ni gloria" y será recordado "no necesariamente por las razones correctas", debido a su defensa agresiva y la falta de creatividad en ataque.

El medio francés también mencionó la polémica generada por algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron al conjunto argentino durante el campeonato.

La prensa de Austria fue igual de contundente con Messi y Argentina

Los medios austríacos compartieron una visión similar tras la final.

El diario Die Presse afirmó que "el último partido mundialista de Lionel Messi resultó decepcionante" y lanzó una de las frases más duras contra la Albiceleste:

"Argentina pareció haberse olvidado de jugar al fútbol".

Por su parte, Der Standard sostuvo que nunca hubo dudas sobre cuál fue el mejor equipo del torneo y aseguró que España dominó la final prácticamente de principio a fin.

El periódico vienés añadió que, aunque Argentina resistió durante varios minutos con un planteamiento defensivo, La Furia Roja fue claramente superior y terminó imponiéndose con justicia en el tiempo extra.

Trump también protagonizó un momento polémico

Otro de los episodios que llamó la atención de la prensa francesa ocurrió durante la ceremonia de premiación.

Medios como Le Figaro destacaron el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permaneció sobre el podio cuando los jugadores españoles estaban a punto de levantar el trofeo.

El diario calificó la escena como "muy incómoda" y señaló que Trump, fiel a su estilo, intentó acaparar la atención durante la celebración del nuevo campeón del mundo.