La emoción del triunfo de España en la Copa Mundial 2026 fue opacada por un momento de violencia y agresividad por parte de Leandro Paredes y algunos compañeros de la selección argentina. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron a los golpes?

En redes sociales se viralizaron varios ángulos de la pelea que hubo entre los jugadores de España, Gavi y Eric García, con Leandro Paredes y Edson Fernández de Argentina, además del involucramiento de Nahuel Molina, Rodri, Borja Iglesias y Lionel Scaloni.

Todo comenzó cuando Nahuel Molina le dio un manotazo a Rodri mientras el español celebraba la victoria que le dio la segunda copa a la Furia Roja; esto provocó un intercambio de palabras y agresiones que llevó a la intervención de Iglesias y García.

La tensión empeoró cuando Paredes entró a defender a Molina y terminó empujando a Eric García tomándolo con violencia del cuello. Enseguida, Paredes se le fue en contra a Gavi, empujándolo al suelo y jaloneándolo del chaleco.

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Entre golpes, empujones y agresiones verbales, Scaloni intervino para separar a los futbolistas y tranquilizar la escena mientras otros jugadores se sumaban a la pelea como Iglesias y Cristian Romero.

Tras el pleito, Paredes fue expulsado del campo con una tarjeta roja a pesar de que ya había terminado el juego.

En redes, los usuarios pidieron que se le prohíba el regreso de Molina al Atlético de Madrid, donde tiene un contrato de casi 4 millones de dólares y que a Leandro Paredes se le vete del futbol internacional.

Look at this thug.



Leandro Paredes should be banned for a long time.



Can’t handle his team produced the worse World Cup final performance in history.



What a sore loser pic.twitter.com/AFp7ToQMmm — Red Army 68' 🇾🇪 (@MUFC_RA) July 19, 2026

“Leandro Paredes debería ser suspendido por mucho tiempo. No puede lidiar con que su equipo haya producido la peor actuación en una final de la Copa del Mundo en la historia. Qué perdedor resentido”, “Nahuel Molina merece no ser bienvenido en España y que el Atlético de Madrid busque venderlo cuanto antes. Leandro Paredes, por su parte, como mínimo merece 6 meses fuera de toda competición internacional. Qué par de tipos tan estúpidos. Estuvieron a punto de empañar una final de Copa del Mundo y provocar una batalla campal por no saber perder”, escribieron en X.

Otros usuarios acusan a Leandro de agresivo y criminal, que incita a violencia por ser un "mal perdedor" y que pone un mal ejemplo ante la afición: “Leandro Paredes debería ser expulsado de por vida del fútbol internacional por agredir salvajemente a jugadores españoles después del pitido final. Una agresión de matones indefendible y criminalidad”.

Hasta el momento ni la FIFA ni los equipos se han pronunciado al respecto. Sky Sports News informó que la federación está evaluando una sanción disciplinaria a la selección argentina por los comportamientos de sus jugadores en la final del Mundial.