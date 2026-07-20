La visa americana de turista es uno de los trámites más solicitados por mexicanos. Sin embargo, aunque muchas personas creen que se trata de un proceso sencillo, la realidad es que un pequeño error puede retrasar la solicitud, provocar un requerimiento adicional de documentos o incluso terminar en una negativa.

Además de la frustración, cometer equivocaciones durante el proceso puede significar perder el dinero invertido en la solicitud y tener que comenzar nuevamente. Por ello, si planeas tramitar tu visa por primera vez, es importante conocer cuáles son los errores más frecuentes y cómo evitarlos.

1. Llenar el formulario DS-160 con prisas

El formulario DS-160 es la base de toda tu solicitud. De la información que coloques dependerá gran parte de la evaluación que realizará el oficial consular.

Completarlo correctamente puede tomar hasta dos horas, por lo que lo recomendable es hacerlo en un momento en el que dispongas de tiempo suficiente y puedas revisar cada dato antes de enviarlo.

2. Proporcionar información incompleta o poco precisa

Uno de los errores más comunes es responder de manera general o ambigua.

Por ejemplo, si te solicitan la dirección donde te hospedarás en Estados Unidos, no basta con indicar únicamente la ciudad. Lo ideal es incluir calle, número, código postal y todos los datos que tengas disponibles.

Mientras más clara y precisa sea tu información, menos dudas generará tu solicitud.

3. No guardar periódicamente el formulario

El sistema del DS-160 funciona en línea y puede cerrarse por inactividad o presentar desconexiones inesperadas.

Si no guardas constantemente tu avance, corres el riesgo de perder toda la información capturada y tener que comenzar desde cero. Por ello, es recomendable utilizar la opción de "Guardar" cada vez que completes una sección.

4. Solicitar la visa cuando estás desempleado

La estabilidad económica y laboral es uno de los aspectos que más analizan las autoridades consulares.

Si actualmente no tienes empleo, el oficial podría considerar que no cuentas con suficientes vínculos para regresar a México después de tu viaje.

En caso de depender económicamente de un familiar, es importante presentar documentación que respalde los ingresos de la persona que cubrirá tus gastos. Si no cuentas con empleo ni ingresos comprobables, algunos especialistas recomiendan esperar hasta mejorar tu situación laboral antes de iniciar el trámite.

5. Llevar objetos prohibidos al consulado o embajada

Muchas personas desconocen que existen restricciones estrictas para ingresar a las instalaciones donde se realiza la entrevista.

No está permitido entrar con teléfonos celulares, audífonos, memorias USB, dispositivos electrónicos, encendedores, alimentos o bebidas.

Lo mejor es acudir únicamente con la documentación necesaria, cartera y llaves para evitar contratiempos.

6. Intentar hablar inglés sin dominarlo

La entrevista puede realizarse perfectamente en español, ya que los oficiales consulares dominan el idioma.

Algunos solicitantes intentan impresionar iniciando la conversación en inglés, pero si no cuentan con el nivel suficiente, podrían terminar respondiendo incorrectamente o generando confusión durante la entrevista.

La recomendación es hablar en el idioma con el que te sientas más cómodo.

7. Llegar sin prepararte para la entrevista

Aunque la entrevista suele ser breve, es fundamental conocer perfectamente la información que registraste en tu formulario DS-160.

El oficial podría preguntarte:

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Quién pagará los gastos?

¿A qué se dedica actualmente?

¿Cuánto tiempo piensa permanecer en Estados Unidos?

Si tus respuestas contradicen la información previamente declarada, podrías generar sospechas y afectar tu solicitud.

8. No llevar documentación de respaldo

Generalmente solo se solicita el pasaporte y la hoja de confirmación del DS-160, pero existen casos en los que el oficial puede requerir información adicional.

Por ello, es recomendable llevar:

Constancia laboral.

Estados de cuenta bancarios.

Recibos de nómina.

Comprobantes de estudios.

Documentos que acrediten propiedades o negocios.

Aunque quizás nunca te los pidan, pueden ser útiles para demostrar tu arraigo y solvencia económica.

9. Dar explicaciones de más

Durante la entrevista es importante responder de forma clara, directa y honesta.

Algunos solicitantes intentan justificar cada respuesta con historias largas o detalles innecesarios, lo que puede provocar contradicciones o transmitir nerviosismo.

La mejor estrategia es responder únicamente lo que te pregunten.

10. Ocultar familiares o antecedentes migratorios

Si tienes familiares viviendo en Estados Unidos o has tenido algún antecedente migratorio, lo peor que puedes hacer es ocultarlo.

Toda esa información debe declararse correctamente desde el formulario DS-160. Si el oficial detecta inconsistencias entre tus respuestas y la información disponible en el sistema, la visa puede ser rechazada de inmediato.

Las dos razones más comunes por las que niegan la visa

Rechazo bajo la Sección 214(b)

Este tipo de negativa ocurre cuando el solicitante no logra demostrar que cumple con los requisitos de la categoría de visa solicitada o cuando no convence al oficial de que regresará a su país después del viaje.

Las autoridades suelen evaluar factores como:

Empleo estable.

Propiedades.

Familia en México.

Situación económica.

Motivos del viaje.

Si consideran que existe riesgo de que la persona permanezca en Estados Unidos más tiempo del permitido, la visa puede ser negada.

Rechazo bajo la Sección 221(g)

Esta negativa generalmente significa que la solicitud está incompleta o que se necesita documentación adicional para continuar con la evaluación.

En estos casos, el consulado informa al solicitante qué documentos debe entregar para que el trámite continúe.

Es importante tomar en cuenta que existe un plazo de hasta un año para presentar la información solicitada. Si no se cumple con este requisito dentro del tiempo establecido, será necesario iniciar una nueva solicitud y volver a pagar las tarifas correspondientes.

Evita errores y protege tu inversión

Tramitar la visa americana por primera vez requiere preparación, honestidad y atención a cada detalle. Un formulario mal llenado, una respuesta contradictoria o la falta de documentación pueden traducirse en retrasos, rechazos y la pérdida del dinero invertido en el proceso.

Prepararte con anticipación, revisar cuidadosamente toda la información y demostrar tus vínculos con México puede marcar la diferencia entre obtener la visa o tener que comenzar nuevamente el trámite.