La idea de que un funcionario consular revisa físicamente tu teléfono celular durante la entrevista para la visa americana ha generado numerosas dudas y rumores entre los solicitantes.

Sin embargo, la realidad es más compleja: los oficiales consulares no piden el celular físico en la entrevista de visa por primera vez ni en renovaciones, pero sí pueden utilizar información digital y de redes sociales como parte de sus procesos de verificación.

En marzo de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México informó a través de sus redes sociales un cambio que llamó la atención de miles de solicitantes: ahora es posible ingresar a las instalaciones con algunos dispositivos electrónicos durante las entrevistas consulares para tramitar una visa.

De acuerdo con la Embajada, los visitantes pueden acudir con dispositivos pequeños como teléfonos celulares, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La condición es que permanezcan apagados.

La medida representa un cambio importante para quienes acuden a una entrevista consular, ya que anteriormente muchos solicitantes debían dejar sus dispositivos en casa, en hoteles o con acompañantes debido a las restricciones de seguridad.

Además, una política similar ya se utilizaba previamente en algunos Centros de Atención al Solicitante (CAS), donde los visitantes podían ingresar con teléfonos celulares siempre que permanecieran apagados.

Entonces, ¿la embajada revisa tu celular?

El hecho de que ahora puedas ingresar con un teléfono móvil no significa que el personal consular vaya a inspeccionarlo de manera rutinaria.

Las embajadas y consulados estadounidenses cuentan con normas de seguridad que regulan el acceso de dispositivos electrónicos, pero no existe una disposición pública que establezca que todos los solicitantes deben entregar su celular para ser revisados durante la entrevista de visa.

En realidad, la evaluación para otorgar o negar una visa se centra en la información proporcionada por el solicitante en el formulario DS-160, los documentos presentados y los procesos de verificación realizados por el Departamento de Estado.

Lo que sí pueden revisar: tus redes sociales

Aunque un oficial consular no tome físicamente tu teléfono, las autoridades estadounidenses sí pueden examinar información disponible en internet como parte de sus procedimientos de seguridad.

El Departamento de Estado ha señalado que utiliza toda la información disponible durante los procesos de revisión y verificación de antecedentes para confirmar la identidad de los solicitantes y determinar si cumplen con los requisitos de admisibilidad.

De hecho, en junio de 2025 la Embajada de Estados Unidos en México informó que los solicitantes de visas de estudiante e intercambio (categorías F, M y J) debían configurar sus perfiles de redes sociales como públicos para facilitar los procesos de verificación. La embajada explicó que esta medida busca ayudar a establecer la identidad y la elegibilidad de los solicitantes bajo las leyes estadounidenses.

En otras palabras, aunque nadie revise directamente tu celular durante la entrevista, la actividad pública asociada a tus cuentas en redes sociales sí puede formar parte de los procesos de evaluación migratoria.

Por esta razón, expertos en migración recomiendan que la información presentada en el formulario DS-160 coincida con los datos laborales, académicos, personales y digitales del solicitante.

Toma nota: una cosa es la visa y otra entrar a Estados Unidos

Muchos viajeros confunden la entrevista de visa con la inspección migratoria al ingresar a territorio estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que todos los viajeros que cruzan la frontera de Estados Unidos están sujetos a inspección. En circunstancias poco frecuentes, los agentes pueden revisar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos durante una inspección fronteriza.

Según la propia agencia, estas revisiones representan una pequeña fracción del total de viajeros internacionales que ingresan al país. CBP explica que pueden utilizarse para detectar fraudes migratorios, actividades criminales o información relevante para determinar la admisibilidad de una persona.

Por ello, incluso quienes tienen una visa vigente deben recordar que la autorización final de ingreso se determina en el puerto de entrada por parte de las autoridades migratorias.

Recomendaciones para los solicitantes

Si estás por tramitar una visa estadounidense, las autoridades recomiendan:

Proporcionar información veraz y completa en la solicitud.

Mantener consistencia entre los datos declarados y la información pública disponible.

Revisar las políticas específicas de la embajada o consulado donde realizarás tu cita.

Recordar que la aprobación de una visa no garantiza el ingreso automático a Estados Unidos.