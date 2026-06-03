Si estás tramitando la visa americana de turista por primera vez uno de los momentos más importantes del proceso será la entrevista consular. Este breve encuentro, que se realiza en españo, tiene como objetivo que un oficial evalúe si cumples con los requisitos para ingresar a Estados Unidos como visitante temporal.

Aunque puede generar nervios, la entrevista suele durar menos de dos minutos cuando la información es clara. La clave está en que tus respuestas coincidan con lo que declaraste previamente en el formulario DS-160 y reflejen que tu intención es viajar por un periodo limitado y regresar a México.

Las preguntas más comunes en la entrevista

Aunque cada caso es distinto, hay preguntas que se repiten con frecuencia. Prepararte para ellas puede ayudarte a responder con seguridad y evitar contradicciones.

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

Debes mencionar de forma específica la ciudad o el estado que planeas visitar.

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Si tu plan es vacacionar, basta con decir “turismo”. No es necesario dar explicaciones largas.

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa viajar?

Tu respuesta debe coincidir exactamente con lo que escribiste en el DS-160. Por ejemplo: “Viajo el 5 de julio y regreso el 10 de julio”.

4. ¿Con quién viaja?

Indica el nombre y la relación de la persona con la que planeas viajar.

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo y qué hace?

Es importante mencionar el nombre de tu empresa, tu puesto, antigüedad y funciones. Esta información ayuda a comprobar tu estabilidad laboral.

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

Aclara si tú cubrirás los gastos o si lo hará un familiar.

7. ¿Dónde se hospedará?

Puedes mencionar el nombre del hotel y, si lo tienes, la dirección.

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Responde con cuidado. Si tienen estatus legal, puedes mencionarlo.

9. ¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

Si es el caso, indica cuándo viajaste y a qué lugares.

10. ¿Cuánto gana en su trabajo?

Se espera que menciones tu ingreso mensual; puedes llevar comprobantes.

Nuevas preguntas clave que pueden definir tu solicitud

En 2026, el proceso de entrevista incluye un enfoque más estricto. De acuerdo con lineamientos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los oficiales consulares ahora deben identificar posibles casos de solicitantes que puedan intentar pedir asilo una vez dentro del país.

Por ello, se han incorporado dos preguntas adicionales:

¿Has sufrido daños, violencia o maltrato en tu país de origen o en tu última residencia habitual?

¿Temes sufrir daños, persecución o maltrato si regresas a ese país?

Para continuar con el proceso normal de una visa temporal, el solicitante debe responder “no” a ambas. Una respuesta afirmativa puede interpretarse como una posible intención de solicitar asilo, lo que es motivo suficiente para que se niegue la visa de turista.

Este cambio responde a una política más estricta para evitar el uso de visas temporales con fines distintos a los declarados.

Recomendaciones para tener una entrevista exitosa

Tu actitud y claridad al responder son fundamentales. Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia:

Sé honesto y directo. No inventes ni exageres información.

Responde solo lo que te preguntan. Evita dar explicaciones innecesarias.

Habla con seguridad. No necesitas dominar el inglés, ya que la entrevista es en español.

Si no entiendes, pide que repitan la pregunta.

El objetivo del oficial es confirmar que tu viaje será temporal y que tienes razones suficientes para regresar a México, como trabajo, estudios o familia.

Documentos que debes llevar a la entrevista de visa

Aunque muchas decisiones se toman con base en la entrevista, es importante acudir preparado con documentación básica:

Obligatorios:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Hoja de confirmación de la cita.

Comprobante de pago (recomendado).

Opcionales (en caso de que los soliciten):

Constancia laboral o carta de estudiante.

Recibos de nómina.

Estados de cuenta bancarios.

Comprobantes fiscales.

Estos documentos pueden ser útiles si el oficial necesita verificar tu solvencia económica o tu arraigo en el país.

La entrevista no es un examen complicado, pero sí es un filtro clave. Tener respuestas coherentes con tu solicitud, demostrar estabilidad y ser claro en tus intenciones son factores decisivos.

Prepararte con anticipación y conocer las preguntas más frecuentes te permitirá llegar con mayor confianza a ese momento crucial en el proceso de tu visa americana.