A una semana de las primeras movilizaciones en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de una manifestación nacional a partir de este lunes 1 de junio de 2026 tras no alcanzar acuerdos con el Gobierno de México sobre sus principales demandas laborales, salariales y de seguridad social.

El anuncio de la huelga se realizó este domingo previo al mensaje que daría la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, con motivo a la conmemoración de su triunfo electoral de hace dos años, y anticipa nuevas movilizaciones en distintas entidades del país donde la coordinadora tiene presencia.

Según informó el magisterio en un comunicado, se reforzará su presencia en la Ciudad de México, con marchas, protestas y un plantón en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

“Nuestra lucha no se subordina a colores partidistas, proyectos sexenales ni discursos de ocasión. Nuestra responsabilidad política se encuentra con la educación pública, con los derechos laborales, con la seguridad social, con los territorios, con la justicia social y con las causas del pueblo trabajador”, apunta el comunicado.

¿Qué reclama la CNTE con las movilizaciones del 1 de junio?

Entre las principales demandas del magisterio destacan:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

La eliminación de la llamada Reforma Educativa Peña-AMLO-Sheinbaum

Regreso de la jubilación por años de servicio

¿Cuándo, a qué hora y cuál será la ruta de la marcha nacional de la CNTE en la CDMX?

La megamarcha de la CNTE en la CDMX iniciará este lunes 1 de junio a las 9:00 de la mañana y partirá desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, apunta un anuncio de la Sección 9 democrática de la CNTE.

“Silbatazo inicial, ¡todos a rodar el balón! 1 de junio 2026, 9:00 am Marcha del Ángel al Zócalo”, anuncia la convocatoria.

Al concluir la movilización, se espera que los integrantes del magisterio instalen un plantón permanente en la Plaza de la Constitución como medida de presión para exigir diálogo y acuerdos con las autoridades federales.

¡Toma tus precauciones! Si bien aún no hay una ruta establecida para la marcha, se estima que la marcha atraviese vialidades principales del centro de la CDMX como Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico, Avenida Juárez, Eje Central, Avenida 5 de mayo, Avenida Francisco I. Madero y 16 de septiembre.