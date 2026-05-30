Encontrar una cucaracha en casa suele generar una pregunta inmediata: ¿cómo es posible si todo está limpio? Aunque muchas personas asocian estas plagas con la suciedad, la realidad es que las cucarachas pueden aparecer incluso en hogares impecables.

Expertos en control de plagas explican que la limpieza ayuda a prevenir infestaciones, pero no siempre es suficiente para evitar que estos insectos entren al hogar.

¿Por qué aparecen cucarachas en una casa limpia?

Las cucarachas buscan principalmente tres cosas:

Agua

Refugio

Alimento.

Aunque no haya basura acumulada ni restos visibles de comida, una vivienda puede ofrecerles las condiciones ideales para sobrevivir.

Buscan agua más que comida

Uno de los principales motivos por los que aparecen cucarachas es la humedad. Pueden sentirse atraídas por:

-Fugas en tuberías

-Goteras

-Lavabos húmedos

-Desagües

-Áreas de lavado.

Las cucarachas pueden sobrevivir varios días sin alimento, pero necesitan agua con frecuencia.

Entran desde casas vecinas

Muchas personas se sorprenden al descubrir que las cucarachas no necesariamente nacen dentro de su hogar.

Pueden ingresar desde:

Departamentos cercanos

Casas vecinas

Drenajes

Alcantarillas

Patios y jardines.

Esto explica por qué una vivienda limpia puede tener visitas ocasionales de estos insectos.

Se esconden en lugares difíciles de detectar

Las cucarachas prefieren espacios oscuros y cálidos como:

Detrás del refrigerador

Debajo de la estufa

Dentro de muebles

Grietas en paredes

Cajas de cartón.

Por eso, pueden permanecer ocultas durante semanas sin ser detectadas.

Llegan en bolsas, cajas o compras

Otra causa frecuente es que entren accidentalmente al hogar mediante:

Paquetes de entrega

Supermercado

Electrodomésticos usados

Muebles de segunda mano

Cajas almacenadas.

El clima favorece su aparición

Durante temporadas de calor y lluvias, las cucarachas suelen buscar refugio dentro de las viviendas. Las altas temperaturas y la humedad aumentan considerablemente su actividad.

¿Cómo evitar que entren cucarachas a casa?

Especialistas recomiendan:

Sellar grietas y rendijas Reparar fugas de agua Mantener la cocina limpia Vaciar la basura con frecuencia Limpiar desagües.

¿Las cucarachas representan un riesgo para la salud?

Sí, estos insectos pueden transportar bacterias, hongos y microorganismos que contaminan alimentos y superficies. Además, sus residuos pueden provocar alergias y problemas respiratorios en algunas personas.

¿Qué olor odian las cucarachas?

Aromas como la menta, el laurel y ciertos aceites esenciales pueden ayudar a ahuyentarlas.