El gusano barrenador volvió a generar preocupación en México debido a que se informó sobre el primer caso detectado en humanos en la Ciudad de México. Ante esta situación, la población mostró su inquietud sobre cómo se produce esta enfermedad y cuáles serían las medidas de prevención. Aquí te contamos cómo puedes identificar la presencia de dicho padecimiento en humanos y mascotas (perros y gatos), los síntomas que genera y cómo puedes evitar enfermarte.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), en la CDMX se detectó el primer caso de miasis por cochliomyia hominivorax, mejor conocido como Gusano Barrenador, en una persona. Los datos presentados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica indican que dicho caso en la capital se registró en la primera semana de mayo.

El padecimiento ya está presente en más de 15 estados y es en Chiapas donde se ha registrado el mayor número de casos, seguido de Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Guerrero.

Ante este panorama las autoridades sanitarias han reforzado las recomendaciones de higiene y prevención para evitar más casos y complicaciones derivadas del gusano barrenador.

¿Qué es el gusano barrenador?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el gusano barrenador es una infestación causada por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo de animales y humanos.

La mosca deposita huevos en heridas abiertas, cortaduras o lesiones en la piel. Después, las larvas penetran el tejido y provocan infecciones graves si no se atienden a tiempo.

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador?

Existen señales de alerta que deben atenderse de manera inmediata:

Presencia de gusanos en heridas

Mal olor

Inflamación severa

Daño en el tejido

Dolor, irritación o lesiones que no cicatrizan

Ante cualquiera de estos signos, es fundamental buscar atención médica o veterinaria de manera inmediata.

¿Cómo es la mosca del gusano barrenador?

De acuerdo con el gobierno de México, la mosca es de aspecto metálico verdoso-azulado con rayas negras en el dorso. De tamaño muy similar a la mosca doméstica.

¿Cómo es el gusano barrenador?

Es la larva de una mosca que de primer momento es pequeña.

¿Cómo evitar el gusano barrenador?

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar medidas de higiene para prevenir este problema.

Mantener heridas limpias y cubiertas; cualquier cortadura, raspón o lesión debe lavarse con agua y jabón, desinfectarse y mantenerse cubierta para evitar que las moscas depositen huevos Revisar constantemente a mascotas y ganado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) también recomiendan (en caso de viajar a regiones tropicales):

Usar camisas de manga larga y pantalones holgados, así como medias o calcetines, para limitar las áreas donde podría ser picado Usar un repelente de insectos Dormir en espacios interiores o en habitaciones con mallas o telas metálicas en las ventanas.

¿Qué hacer si hay sospecha de gusano barrenador?

Ante cualquier señal de infestación, especialistas recomiendan:

-Acudir al médico o veterinario inmediatamente y comunicarse a los siguientes números:

800 751 2100

079

(55) 5337-1845 (Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, UIES)

¿El gusano barrenador es peligroso para humanos?

Puede causar infecciones graves si no se trata rápidamente.

¿Cómo prevenir el gusano barrenador en mascotas?

Manteniendo heridas limpias, usando repelentes y revisando constantemente la piel de los animales.

¿Se puede curar?

Sí, pero requiere atención médica o veterinaria inmediata.