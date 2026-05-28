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Una estará lista para finales de año, afirmó este jueves el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Sin una vacuna ni un tratamiento homologado para la cepa Bundibugyo que provocó la actual epidemia en República Democrática del Congo y Uganda, las medidas para intentar contener el brote se limitan a los gestos de barrera y a la detección rápida de los casos.

"Podemos decirles con certeza que, para finales de 2026, Africa CDC se asegurará de que tengamos una vacuna y un medicamento contra Bundibugyo", declaró a los periodistas su director, Jean Kaseya.

Kaseya señaló que hasta ahora se han registrado más de 1.077 casos sospechosos desde que se declaró el brote el 15 de mayo y 246 muertos.

Estas cifras son levemente más altas que las reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha registrado más de 1.000 casos sospechosos y confirmados y 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas que fueron atribuidas al virus.

Kaseya señaló desde Kinshasa que se está invirtiendo "tanto a nivel técnico como estratégico para garantizar el desarrollo de esta vacuna".

"Tenemos candidatas prometedoras", añadió Kaseya, quien dijo que la víspera había recibido un mensaje del Ministerio de Salud ruso en el que le aseguraron que Rusia ya había desarrollado una vacuna.

Una integrante de su equipo precisó que esta inyección rusa está dirigida contra la cepa Zaire del virus, y que las conversaciones con los investigadores aclararían las razones por las que Moscú considera que esta vacuna también puede ser eficaz contra la cepa Bundibugyo.

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