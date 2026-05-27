Las autoridades sanitarias emitieron una alerta por salmonela relacionada con cápsulas y productos en polvo de hojas de moringa, luego de que se confirmaran decenas de personas enfermas en Estados Unidos. El brote ya afecta a 36 estados y ha provocado hospitalizaciones, por lo que se pidió a la población no consumir los productos retirados del mercado.

De acuerdo con el aviso oficial de los CDC, las cápsulas de hojas de moringa y el polvo de moringa contaminados podrían estar vinculados con al menos 119 personas enfermas y 32 hospitalizadas. Además, otro grupo de cápsulas de moringa registra 18 casos y 7 hospitalizaciones en 14 estados.

¿Qué productos de moringa fueron retirados por salmonela?

La empresa Mogo Moringa LLC anunció el retiro del mercado de dos lotes de cápsulas “Pure Moringa Oleifera” el pasado 25 de mayo de 2026.

Los productos retirados se venden en botellas de plástico blanco con etiqueta verde y fueron comercializados en línea.

Lotes afectados:

Lote: 15525AA — Fecha de caducidad: junio de 2027

Lote: 00926AA — Fecha de caducidad: enero de 2028

Las autoridades recomiendan no consumir ninguna cápsula o polvo de moringa perteneciente a estos lotes.

Salmonella Alert:

Moringa leaf capsules: 18 people sick in 14 states, 7 hospitalized.

Moringa leaf powder & capsules: 119 people sick in 36 states, 32 hospitalized.

Do not eat recalled moringa leaf capsules or powder products.

See the notice for recall details:… pic.twitter.com/a8UsQ9YXoO — CDC (@CDCgov) May 27, 2026

¿Qué hacer si compraste cápsulas de moringa?

Las autoridades sanitarias pidieron desechar inmediatamente los productos retirados o devolverlos al lugar donde fueron comprados.

También recomendaron:

lavar superficies y objetos que hayan estado en contacto con las cápsulas contaminadas;

utilizar agua caliente con jabón o lavavajillas para desinfectar;

evitar consumir cualquier producto relacionado con los lotes afectados.

Síntomas de salmonela: cuándo acudir al médico

La salmonela puede provocar síntomas graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas más comunes incluyen:

diarrea

fiebre

calambres estomacales

vómito

deshidratación

Los síntomas pueden aparecer entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria.

Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata si se presentan:

diarrea con sangre

fiebre superior a 102 °F

diarrea por más de dos días

vómitos constantes

señales de deshidratación como mareos o poca orina



