Luego de que la Secretaría de Salud emitiera un aviso epidemiológico en México sobre el ébola y de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzara una alerta internacional por el brote de dicha enfermedad en el Congo, millones de personas manifestaron su miedo ante una probable pandemia. Por tal motivo, las autoridades de salud hicieron hincapié en la importancia de conocer cómo se contagia el ébola y cuáles son los síntomas de alarma, esto como una forma de evitar su propagación.

El mundo entero se mantiene a la expectativa de lo que las autoridades sanitarias informen sobre el brote activo de la enfermedad por el Virus Ébola Bundibugyo (EVEBundibugyo), por el cual, el 17 de mayo la OMS declaró la alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia desatada en la República Democrática del Congo, país con más de 100 millones de habitantes.

Recientemente, el director general de la (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó de "la amplitud y la rapidez" de la epidemia de ébola en el Congo, a la par que se anunció que hasta el momento hay 136 muertes presuntamente relacionadas con el brote y cerca de 543 casos sospechosos.

Expertos en salud han señalado que el ébola es una enfermedad grave que puede causar complicaciones severas y requiere atención médica inmediata.

¿Qué es el Ébola?

La OMS explica que es una enfermedad rara y grave, causada por los patógenos del virus del género Orthoebolavirus, familia Filoviridae. El ébola se detectó por primera vez en 1976, cuando se produjeron dos brotes simultáneos: uno de enfermedad por el virus del Sudán en Nzara (en el actual Sudán del Sur) y otro de enfermedad por el virus del Ébola en Yambuku, en la actual República Democrática del Congo; este último se produjo en un pueblo cercano al río Ébola, del que toma su nombre la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

De acuerdo con Medline Plus, el tiempo entre la exposición y el momento cuando ocurren los síntomas (período de incubación) es de 2 a 21 días. Los síntomas iniciales son

Fiebre superior o igual 38.0

Dolor de cabeza intenso

Dolor de garganta

Dolor articular

Dolor muscular

Debilidad

Fatiga

Pérdida de apetito

Erupción cutánea

Dolor abdominal (estómago)

Diarrea

Vómitos

Ojos rojos

Hipo.

Los síntomas posteriores abarcan:

Sangrado por la boca y el recto

Sangrado por los ojos, los oídos y la nariz

Insuficiencia de órganos.

Es importante que sepas que una persona que no tiene síntomas 21 días después de estar expuesta al virus del ébola no presentará la enfermedad.

¿Cómo se contagia el ébola?

Las personas pueden contagiarse por contacto directo con:

-Sangre

-Orina

-Saliva

-Sudor

-Heces

-Leche materna

-Semen

-Contacto con objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas.

Una persona que tiene ébola no puede propagar la enfermedad sino hasta que aparecen los síntomas.

¿Cómo NO se contagia el ébola?

El virus del Ébola no se propaga a través de:

Aire Agua Alimentos Insectos (mosquitos)

¿Cómo evitar e l contagio del Ébola?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan tomar las siguientes medidas para prevenir la enfermedad en caso de que viajes a un país en el que se encuentre activo el brote:

-Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol.

-Evita el contacto con personas que tengan fiebre, estén vomitando o que parezcan enfermos.

-No manipules artículos que puedan haber estado en contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada (esto incluye ropa, ropa de cama, agujas y equipo médico)

Después de que regreses del viaje, preste atención a su salud durante 21 días.