Junio será uno de los meses más interesantes en el año para observar el cielo oscuro, y es que, de acuerdo con los expertos en astronomía, ocurrirán dos eventos astronómicos imperdibles: una Luna de Fresa y una alineación planetaria.

¿Cuándo ocurrirán estos fenómenos? A continuación te contamos todos los detalles que debes saber para que no te los pierdas: fechas, horarios y ubicaciones para verlos mejor.

Alineación planetaria de junio. ¿Cuándo será?

Estimaciones de los expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) apuntan que el 1 2 de junio habrá una pequeña alineación planetaria entre Mercurio, Júpiter y Venus.

Este evento astronómico ocurrirá en el cielo occidental, en el horizonte, justo después de la puesta del Sol. Los tres planetas se verán brillantes y bastante cerca entre sí desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Mira hacia el anochecer, preferentemente desde ubicaciones donde no haya contaminación lumínica y se aprecie el horizonte, entre las 19:15 horas y las 20:15.

Cabe destacar que, aunque se habla de que ocurrirá el 12 de junio, no será un evento de un sólo día. Ocurrirá durante varios días alrededor de la fecha prevista, sólo que el 12 será su mejor momento.

Luna de Fresa . ¿Cuándo hay Luna llena en junio?

La llamada Luna de Fresa será en realidad la Luna llena que ilumine el cielo oscuro de junio. Los especialistas señalan que esta Luna será la primera después del solsticio de junio o solsticio de verano en el hemisferio norte del planeta.

El fenómeno recibe el nombre de Luna llena de Fresa debido a que su nombre proviene de las influencias nativas americanas, coloniales y europeas. El nombre se ha usado por años en los pueblos algonquin, ojibwe, dakota y lakota y hace alusión a la maduración de las fresas, que están listas para ser recolectadas precisamente en esta temporada del año.

Desde la antigüedad, el nombre aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale en determinada fecha.

A la par de la Luna llena de Fresa, también se observará el fenómeno de microluna, que es cuando nuestro satélite natural se encuentra en su apogeo, es decir, su punto más alejado de la Tierra.

¡Toma nota! La Luna de Fresa de junio ocurrirá el lunes 29 de junio de 2026 a las 18:09 horas , tiempo central de México.

Como un plus, en este mes que inicia llega el verano astronómico en el hemisferio norte. El solsticio de verano o solsticio de junio ocurrirá exactamente el domingo 21 de junio a las 2:24 horas , tiempo central de México.