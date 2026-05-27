Visitar las Cataratas del Niágara en Canadá es una de las experiencias naturales más impactantes del mundo. Se ubican en la provincia de Ontario, sobre el río Niágara y en la frontera con Estados Unidos. Este destino atrae cada año a millones de viajeros que buscan presenciar de cerca la fuerza del agua y sus paisajes únicos.

La ciudad canadiense de Niagara Falls, donde se encuentran, recibe alrededor de 14 millones de visitantes al año y es reconocida como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Las cataratas están formadas por tres saltos principales: el Horseshoe Falls (en Canadá), el American Falls y el Bridal Veil Falls. El primero es el más grande y famoso, con una caída de aproximadamente 57 metros y 670 metros de ancho.

Su atractivo no radica tanto en la altura, sino en el enorme volumen de agua que fluye continuamente, considerado uno de los más impresionantes del planeta.

¿Cuánto cuesta visitar las Cataratas del Niágara?

Uno de los puntos más importantes al planear el viaje es el costo de acceso a las atracciones. Aunque observar las cataratas desde áreas públicas puede ser gratuito, las experiencias más cercanas y completas tienen costo.

Por ejemplo, el tour Journey Behind the Falls, operado por Niagara Parks , tiene un precio aproximado de $33 dólares canadienses para adultos y $21.50 dólares para niños.

También existen pases integrados como el Niagara Falls Wonder Pass, que incluye varias atracciones, transporte y acceso a sitios clave desde alrededor de 49 dólares canadienses.

Estas opciones permiten optimizar la visita y recorrer diferentes puntos administrados por Niagara Parks.

¿Cómo es el tour de las Cataratas del Niágara?

La experiencia más emblemática del lado canadiense es Journey Behind the Falls. Este recorrido comienza con un descenso en elevador de aproximadamente 38 metros a través de roca natural hasta una red de túneles históricos.

Una vez abajo, los visitantes caminan por pasajes excavados hace más de un siglo que conducen a portales y plataformas de observación situadas justo detrás y al pie de la cascada.

Durante el recorrido, es posible sentir la vibración del agua, el estruendo constante y la niebla que envuelve el entorno. De hecho, una quinta parte del agua dulce del mundo pasa por este punto, creando una experiencia inmersiva única.

El tour suele durar entre 30 y 45 minutos y, en temporadas cálidas, incluye impermeables para protegerse del rocío.

Datos curiosos sobre estas maravillas

Más de 168,000 metros cúbicos de agua por minuto caen por la línea de las cataratas. Además, los rápidos del río pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora.

Otro dato llamativo es que las cataratas se han desplazado aproximadamente 11 kilómetros en los últimos 12,500 años, debido a la erosión constante, lo que las convierte en uno de los sistemas de cascadas más dinámicos del mundo.

Qué saber antes de ir a las Cataratas del Niágara

Antes de planificar tu visita, es importante considerar que Niagara Parks gestiona más de 1,300 hectáreas de áreas naturales y atractivos a lo largo de 53 kilómetros del río, por lo que hay mucho más que ver además de las cataratas.

Desde senderos y jardines hasta experiencias como cruceros, miradores y espectáculos nocturnos con iluminación y fuegos artificiales, el destino funciona todo el año.

Finalmente, se recomienda adquirir entradas con anticipación, especialmente en temporada alta, y dedicar al menos un día completo para explorar las principales atracciones.