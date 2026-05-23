Cuando llega el verano, Quebec se convierte en un gran escenario al aire libre. De junio a septiembre, plazas, parques y ciudades históricas se llenan de música, espectáculos y celebraciones que reflejan el espíritu festivo de la provincia.

Desde conciertos internacionales en grandes ciudades hasta festivales entre montañas, lagos y paisajes rurales, la temporada estival invita a descubrir Quebec con la agenda abierta y el ánimo de celebrar. Estas son algunas de las citas más destacadas para vivir el verano en cinco regiones de la provincia. El tipo de cambio está de tu lado. Ve preparando tus maletas, porque Quebec ya te espera.

Montreal, donde el verano suena a jazz, risas y fuegos artificiales

El verano en Montreal arranca con el legendario Festival International de Jazz de Montréal, considerado el festival de jazz más grande del mundo. La edición 2026 está prevista del 25 de junio al 4 de julio, con cientos de conciertos y numerosos espectáculos gratuitos en el Quartier des Spectacles.

Otra cita imperdible es Juste pour rire Montréal, el festival de comedia más importante del mundo, que cada julio reúne a grandes figuras del humor internacional.

El verano se ilumina también con L’International des Feux Loto-Québec, un espectacular concurso de fuegos artificiales que durante varias noches llena de color el cielo y sus reflejos sobre el río San Lorenzo.

Ciudad de Quebec, grandes conciertos en la ciudad histórica

Cada julio, la capital provincial vibra con el Festival d’été de Québec, uno de los eventos musicales más grandes de Canadá. Durante más de una semana, artistas internacionales y talentos locales se presentan en múltiples escenarios al aire libre dentro y alrededor del centro histórico.

Conciertos multitudinarios, calles llenas de vida y vistas al río San Lorenzo convierten a la ciudad de Quebec en uno de los escenarios culturales más espectaculares del verano canadiense y, si nos apuras un poco, de todo el mundo.

Cantons de l´Est, festivales entre lagos, montañas y viñedos

En los Cantons de l´Est -precisamente al este de Montreal- ​ el verano combina música con experiencias gastronómicas y paisajes rurales. En Sherbrooke, la Fête du Lac des Nations (14–19 de julio) reúne conciertos, actividades familiares y un impresionante concurso internacional de fuegos artificiales junto al lago.

La región también es conocida por su ruta del vino, donde bodegas y productores locales organizan degustaciones y eventos durante la temporada estival. Entre ellos destaca la vendimia en la Fête des Vendanges Magog-Orford, uno de los festivales vinícolas más importantes de Quebec, celebrado cada septiembre.

Outaouais, globos aerostáticos que llenan el cielo de color

El evento más espectacular del verano en la región de Outaouais es el Festival de Montgolfières de Gatineau, celebrado generalmente a finales de agosto o principios de septiembre, y en el que decenas de globos aerostáticos despegan al amanecer y al atardecer mientras conciertos, espectáculos y actividades familiares animan la ciudad, lo que lo convierte en uno de los festivales más visuales y fotogénicos del verano quebequense.

Laurentides, música al aire libre entre montañas y lago

A menos de dos horas de Montreal, la región de las Laurentides celebra el verano con festivales en plena naturaleza. En Mont-Tremblant, el Tremblant International Blues Festival reúne cada julio -este año del 8 al 12- a músicos de todo el mundo con conciertos gratuitos al aire libre en el animado pueblo peatonal del resort.