Miami se prepara para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026 con una agenda que fusiona historia, cultura y entretenimiento. Este destino, reconocido por su diversidad y dinamismo, ofrecerá una perspectiva distinta de la celebración nacional, destacando su identidad como una de las ciudades más jóvenes del país y su papel como punto de encuentro global.

Fundada en 1896 por Julia Tuttle, Miami ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de emprendimiento, multiculturalidad y proyección internacional. Este legado servirá como base para una serie de actividades que no solo honran la historia del país, sino también el carácter vibrante que define a la región.

Tanto residentes como visitantes podrán disfrutar de una programación que incluye festivales comunitarios, exposiciones, actividades culturales y celebraciones patrióticas frente al mar. El objetivo es ofrecer una experiencia que conecte el pasado, presente y futuro de Estados Unidos desde la mirada única de Miami.

Uno de los momentos que marcarán el inicio de los festejos será el fin de semana del Día de los Caídos, con el reconocido Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach. Este evento, considerado uno de los espectáculos patrióticos más importantes del país, reunirá demostraciones militares, shows aéreos, competencias marítimas, música en vivo y homenajes a las fuerzas armadas frente al océano.

En paralelo, el condado de Miami-Dade lanzará el programa “Miami-Dade 250”, que integrará eventos educativos, culturales y comunitarios. Entre sus principales actividades destaca la celebración del 4 de julio en Tropical Park, donde habrá conciertos, gastronomía, actividades familiares y un espectáculo de fuegos artificiales que marcará uno de los puntos culminantes del verano.

La oferta cultural también será protagonista con iniciativas como la exhibición itinerante “Freedom Plane National Tour” en el Museo de Miami, donde los visitantes podrán conocer documentos históricos clave en la formación del país.

Además, instituciones como el Museo Frost y el Festival de Cortometrajes de Miami aportarán propuestas que resaltan la innovación, la creatividad y la identidad estadounidense.

Las celebraciones se complementarán con experiencias únicas como rutas turísticas por sitios emblemáticos —incluyendo la Freedom Tower y los Everglades—, eventos deportivos, espectáculos en el Aeropuerto Internacional de Miami y actividades especiales en hoteles históricos.

Miami será uno de los destinos más atractivos para vivir una conmemoración histórica que promete combinar tradición, entretenimiento y una visión hacia el futuro.