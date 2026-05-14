Un enorme asteroide se acercará a la Tierra este próximo 18 de mayo y la noticia ya generó inquietud entre la población debido al tamaño de este objeto espacial que actualmente es monitoreado por científicos de la NASA, quienes siguen de cerca su trayectoria mientras crece el interés mundial por el evento astronómico.

Los astrónomos mantienen bajo observación el enorme asteroide 2026 JH2 que en unos días realizará un “peligroso” acercamiento a la Tierra; la inquietud de miles de personas tiene que ver especialmente con su tamaño, ya que han señalado que es tan grande como una cancha de baloncesto.

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Y no sólo eso, sino que también ha trascendido que dicho asteroide tendría la fuerza y potencia para destruir una ciudad entera, por tal motivo, es que algunas personas han manifestado su temor con el acercamiento de dicho objeto espacial esperado para el siguiente lunes.

¿Qué tan grande es el asteroide 2026 JH2?

De acuerdo con estimaciones preliminares, el asteroide tendría dimensiones comparables a:

Un edificio gigante

Una cancha deportiva

o incluso varios autobuses juntos.

¿Pasará realmente “peligrosamente cerca” de la Tierra?

Aunque el término ha causado preocupación, expertos explican que el asteroide no impactará contra la Tierra. Sin embargo, sí realizará un acercamiento astronómicamente importante, motivo por el cual se ha información que podría observarse desde la Tierra, con la ayuda de un telescopio.

Se prevé que el asteroide 2026 JH2 alcance su punto más cercano a la Tierra a las 21:23 UTC del 18 de mayo de 2026, cuando pasará a una distancia de 90,000 km (56,000 millas).

El asteroide 2026 fue visto por primera vez el 10 de mayo de 2026 por el Observatorio del Monte Lemmon en Arizona, Estados Unidos. La base de datos de cuerpos pequeños dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA sugiere que el asteroide 2026 JH2 mide entre 16 y 35 metros de ancho.

¿Existe riesgo para la humanidad?

Hasta el momento, la NASA no ha emitido alertas de impacto relacionadas con este asteroide. Especialistas reiteran que su trayectoria es conocida y que no representa peligro inmediato para la Tierra