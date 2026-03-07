El Aeropuerto Internacional de Miami dio un paso decisivo hacia la modernización de la seguridad aeroportuaria con la llegada de TSA PreCheck Touchless ID, una tecnología que promete agilizar el paso por los puntos de control y reducir la necesidad de mostrar identificación física. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció que esta herramienta ya está disponible en las terminales Norte, Central y Sur del aeropuerto, en colaboración con aerolíneas participantes.

Una verificación en segundos y sin contacto

La nueva modalidad de verificación utiliza tecnología biométrica avanzada basada en comparación facial. Su funcionamiento es sencillo: los viajeros elegibles solo deben mirar a una cámara en una fila exclusiva; la imagen se compara de forma segura con la foto del pasaporte, permitiendo confirmar la identidad en cuestión de segundos y sin necesidad de entregar documentos.

Según detalla la TSA, este sistema “ofrece una experiencia de revisión más eficiente y cómoda para los viajeros registrados”, además de reforzar la seguridad en los controles.

Stephen Taber, Director de Seguridad Federal de la TSA para MIA, celebró la llegada de esta tecnología, afirmando:

“La incorporación de la identificación sin contacto TSA PreCheck al Aeropuerto Internacional de Miami marca un paso más en la modernización de la seguridad aeroportuaria y la mejora de la experiencia de los pasajeros… reduce los tiempos de espera y permite un proceso de control de seguridad más ágil”.

Aerolíneas participantes por terminal

Los viajeros que ya formen parte del programa TSA PreCheck podrán usar esta función si vuelan desde las siguientes zonas:

Terminal Norte: American Airlines.

Terminal Central: American Airlines y Alaska Airlines.

Terminal Sur: Delta Air Lines y United Airlines.

La herramienta aparece como indicador especial en la tarjeta de embarque móvil cuando el pasajero cumple los requisitos.

Cómo activarlo

Quienes ya cuentan con TSA PreCheck deben asegurarse de:

Tener agregado su Número de Viajero Conocido (KTN) en su reserva.

Tener un pasaporte válido registrado en la app o perfil de la aerolínea (si es compatible).

Aunque el proceso es sin contacto, la TSA recuerda que los pasajeros deben portar una identificación física como respaldo, en caso de que un agente lo solicite.

Un impulso más hacia la modernización del MIA

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró la implementación de esta nueva fase tecnológica, señalando que mejora la eficiencia de manera significativa:

“El lanzamiento de la TSA PreCheck Touchless ID en tres de los puntos de control más concurridos del MIA es la última iniciativa de vanguardia que optimiza y simplifica la experiencia de viaje… Estas mejoras llegan justo a tiempo para la ajetreada temporada de viajes de primavera, haciendo que viajar en el MIA sea más fluido que nunca”.

La funcionaria destacó además que esta innovación se suma a la modernización reciente del Punto de Control 2, diseñado para ser 30% más rápido que los procesos tradicionales.

Expansión nacional de la TSA

La incorporación de Touchless ID en Miami forma parte de un plan más amplio de la TSA para extender esta tecnología a más aeropuertos en Estados Unidos. El objetivo es que millones de pasajeros tengan acceso a un proceso más rápido, seguro y eficiente.

La inscripción a TSA PreCheck continúa disponible para ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses y residentes permanentes legales a través de tsa.gov/precheck.