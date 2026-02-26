Antonela Roccuzzo cada vez tiene más fuerza en el mundo de la belleza y la moda. Fue una de las invitadas y embajadoras en un importante evento de Anastasia Beverly Hills, una marca de maquillaje icónica en Estados Unidos.

Para la ocasión especial, la esposa de Lionel Messi deslumbró ataviada con un minivestido plateado repleto de aplicaciones brillantes. Combinó la prenda con unas sandalias de tacón y brazaletes a juego.

Llevó suelta su cabellera y presumió la belleza de su rostro con un maquillaje contour que destacó sus cejas delineadas, labial nude y abundante rubor en los pómulos.

Antonela Roccuzzo posó junto a Anastasia Soare, CEO de la marca de maquillaje, y se dejó fotografiar junto a los productos. Ella es la nueva imagen de una nueva paleta de sombras y kit de brochas.

“Celebrando este nuevo capítulo con @anastasiabeverlyhills”, escribió la celebridad de 37 años y sumó decenas de comentarios: “Hermosa”, “Amo” y “Tan orgullosa de ti” fueron algunos de los comentarios.

La publicación se da días después de que publicara algunas fotografías de su Día de San Valentín junto al futbolista Lionel Messi. Disfrutaron de una cena romántica, vistas a la playa, un enorme oso de peluche y fresas cubiertas de chocolate.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram y constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.