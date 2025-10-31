La celebridad Antonela Roccuzzo deslumbró en su cuenta de Instagram, al compartir una fotografía donde aparece al lado de su esposo, el futbolista Lionel Messi.

La influencer argentina destila belleza ataviada con un espectacular vestido negro de transparencias. La prenda tiene lunares dorados y un escote de “efecto infinito” al centro. Completó su outfit con delicados accesorios de joyería y un maquillaje impecable, donde resaltó el gloss y el delineado negro.

Por su parte, Lionel Messi apostó por una camisa grande a rayas, pantalones beige y tenis. Aunque no indicaron dónde estaban, se podía apreciar el mar al fondo.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios como “Mientras ellos sigan juntos, yo sigo creyendo en el amor”, “No los hay más preciosos” y “Qué lindos, me encanta el outfit”.

Antonela Roccuzzo ya se ha posicionado como toda una fashionista en Instagram y es que puede hacer brillar cualquier atuendo. Recientemente se lució en jeans y camiseta negra para un partido de fútbol, elevando el outfit con un bolso de lujo y joyería dorada.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Antonela estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.