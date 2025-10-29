Justin Trudeau lleva poco tiempo saliendo con Katy Perry, pero ya ‘perdió la cabeza’ por ella, así lo informaron personas allegadas al exprimer ministro de Canadá, quienes señalaron que el político está perdidamente enamorado de la cantante; además, mencionaron que Trudeau dice que su ahora novia “es la mujer perfecta”.

Hace unos días Katy Perry celebró su cumpleaños número 41 y lo festejó a lo grande revelando y confirmando lo que hasta ese momento era un rumor: su romance con Justin Trudeau, de 53 años, acaparó los reflectores y, de inmediato, se convirtieron en una de las parejas del momento.

La primera vez que se vinculó sentimentalmente a ambos famosos fue en julio pasado, cuando fueron vistos cenando en Montreal; días después, Trudeau fue captado en uno de los conciertos de la gira “Lifetimes” de la estrella de pop.

Para agosto, una fuente le contó a People que Perry y Trudeau tuvieron una “conexión instantánea”, por lo que muchos aseguraron que su romance era de verdad y que pronto lo confirmarían. Actualmente, el político y la intérprete de “Firework” son novios y ya no se ocultan; es más, Justin ha confesado a su círculo cercano, que está muy enamorado de ella.

Una fuente reveló a Page Six que el exprimer ministro “está loco por ella y cree que es la mujer perfecta (…) son comprensivos con todo, desde política hasta niños y comida francesa”. El informante añadió: “Ambos tienen un brillo especial el uno por el otro", mientras que otra persona aseveró que Justin "está volviendo a la normalidad (…) está libre de las ataduras del cargo y de su matrimonio”.

Recordemos que Trudeau se separó de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023, después de estar casados durante 18 años; juntos tienen 3 hijos: Xavier, de 18 años, Ella-Grace, de 16, y Hadrien, de 11.

" No creo que a nadie que lo conozca le sorprenda que Justin salga con alguien famoso. Es un reflejo de su padre. Está en su ADN hacerlo ”, indicó una persona cercana a Page Six, quien mencionó que el padre de Justin, Pierre Trudeau, también salió con varias mujeres famosas, entre ellas Barbra Streisand.

Por su parte, Katy Perry se separó de Orlando Bloom durante este verano. La pareja, que llevaba 10 años de relación, tuvieron una hija, Daisy Dove, quien actualmente tiene cinco años.