¿Qué pasará con la princesa Beatriz y la princesa Eugenia? ¿William les quitará sus títulos reales tras el escándalo sexual que protagoniza su padre, el príncipe Andrés? El heredero al trono de Reino Unido tiene que pensar, junto con el rey Carlos III, qué harán con estos integrantes de la familia real, sobre todo ahora que cientos de ciudadanos han manifestado su molestia por la situación y han pedido que se le retire los títulos a las princesas. ¿Es cierto que William les dio un ultimátum y las condicionó para dejarles su estatus dentro de la realeza? Esto se sabe.

Una vez más, la familia real atraviesa por una complicada situación derivada por uno de sus integrantes: con las nuevas acusaciones hechas en contra del príncipe Andrés, la monarquía británica se ha vuelto a tambalear y su popularidad ha caído como no se había visto en varios años.

Para evitar que se dañe aún más su imagen es que se "habría obligado” al príncipe Andrés a renunciar a sus títulos reales, aunque parece que dicha acción no fue suficiente, ya que, por lo que se sabe, hasta ahora, el hijo “favorito” de la reina Isabel II continúa viviendo en una de las residencias oficiales.

Trascendió que William es quien quiere correr a tu tío de dicha casa, ya que el hecho de que él permanezca ahí únicamente empeora las cosas y hace que continúen las críticas en contra de la realeza por tener, entre sus allegados, a una persona que fue acusada de abuso sexual de menores.

Los últimos reportes de la prensa de Reino Undo señalan al príncipe William como el principal miembro de la monarquía que estaría ejerciendo presión sobre el príncipe Andrés con respecto a su mudanza de Royal Lodge, la mansión que comparte con su exesposa, Sarah Ferguson, desde 2008.

La periodista Emily Maitlis abordó, en su podcast The News Agents, la supuesta presión de William a sus primas, Beatriz y Eugenia, para que le digan a su papá que abandone la residencia real, con la advertencia de que sus propios títulos podrían ser revisados. “Hubo una pregunta sobre si hubo, más temprano ese día, una reunión entre el príncipe William y las princesas, Beatriz y Eugenia, diciendo: ‘Tienen que lograr que su padre se vaya de Royal Lodge, de lo contrario comenzaremos a reexaminar el estado de sus propios títulos’”, indicó Maitlis.

La reportera añadió: “Actualmente, se les permite ser princesas, pero entendemos que se les presionó un poco para que dijeran: ‘¿Saben? Esto va a pasar’. Obviamente, se entiende por qué Andrés, como padre, querría mantener felices a sus hijas y conservar sus títulos, pase lo que pase”.

Hasta el momento, no hay confirmación de que dicha plática y reunión entre William y las princesas Beatriz y Eugenia se haya llevado a cabo, pero se cree que ambas están conscientes del conflicto en el que se encuentran inmersas. Si bien el príncipe de Gales, de 43 años, tiene una influencia significativa como heredero al trono, no posee la autoridad para despojar a sus primas de sus títulos reales; para quitarlos requeriría una ley del Parlamento. No obstante, según informes, Andrés dejará su residencia tras anunciar el pasado 17 de octubre que ya no usará su título de duque de York.