La princesa Kate Middleton fue tema de conversación y polémica hace unas semanas luego de que Donald Trump la tratara como la reina de Inglaterra durante la cena de estado que organizó la corona en el Castillo de Windsor, misma en la que estuvo presente la reina consorte Camila.

Ahora, Middleton vuelve a estar en tendencia por comentarios filtrados de una fuente real que asegura que es tratada como la verdadera reina y heredera de la corona de la princesa Diana, quien murió en París en 1997.

Grant Harrold, quien fue mayordomo del rey Carlos III, revela en su libro The Royal Butler que los cortesanos y la mayoría de los empleados del reino se refieren a ella como “la verdadera reina en espera” y la heredera del espíritu de Lady Di, pero “sin el caos que una vez la rodeo”.

El autor señala que las primeras impresiones de Kate a su llegada a la familia real le dio la seguridad a los cortesanos que estaba destinada al trono para hacer lo que Diana no pudo lograr.

“Esta chica era una reina en ciernes en todos los sentidos. Tiene el perfil perfecto para ser reina y eso se nota claramente. Todo en ella: su porte, su forma de hablar, de interactuar con la gente, su amabilidad y su belleza”, señala Harrold.

De acuerdo con una fuente cercana a la monarquía, Kate siempre ha sido “venerada por la familia real” por ser su “mano firme y su brújula moral”. En medio de su preparación para llegar al trono junto a su esposo, el príncipe William, Kate ya es considerada una nueva versión de Diana, con su mismo espíritu y benevolencia, pero sin tanto drama.

“Ella era, si me permite decirlo, la princesa Diana de la época moderna”, coincide en su libro Harrold, quien la conoció cuando tenía 22 años y estaba iniciando una relación con William. “Era todo lo que puedas imaginar: una mujer hermosa e inteligente”, agregó.

El exmayordomo de Carlos afirma que Kate tiene una personalidad similar a la de Lady Di y el mismo compromiso de tratar a las personas de manera equitativa y con respeto, calidez y confianza.

“Diana solía hacer cosas en Sandringham para hacer reír al personal asomando la cabeza por la ventana y haciendo muecas, y Kate hacía lo mismo. Nunca hizo que la gente se sintiera inferior a ella”, asegura el autor.

El ahora experto real apunta que Kate Middleton es todo lo que Meghan Markle intentó ser desde el momento en que comenzó a salir públicamente con el príncipe Harry y que no lo logró debido a su "rebeldía" e intenciones de cambiar su entorno y el concepto de la monarquía.

“Es considerada confiable, cálida y libre de escándalos, todo lo que Meghan Markle no era (...) La reina la adoraba, Carlos confía en ella y William depende completamente de ella”, detalló.